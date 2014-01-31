Рассекречена внешность четырехдверной `четверки` BMW

Гамма двигателей Gran Coupe та же, что у «четверки» с кузовом «купе». В их числе: двух- и трехлитровые бензиновые моторы мощностью от 184 до 306 лошадиных сил, а также дизели аналогичного объема, развивающие от 184 до 313 лошадиных сил.