Рассекречена внешность четырехдверной `четверки` BMW
31 января 2014, 04:02ОбществоРОман БОТов
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Новинка будет построена на платформе хэтчбека 3-Series GT, размер колесной базы которого составляет 2920 миллиметров, что на 110 миллиметров больше, чем у седана.
Гамма двигателей Gran Coupe та же, что у «четверки» с кузовом «купе». В их числе: двух- и трехлитровые бензиновые моторы мощностью от 184 до 306 лошадиных сил, а также дизели аналогичного объема, развивающие от 184 до 313 лошадиных сил.
Премьера двухдверной «четвертой серии» состоялась на сентябрьском моторшоу во Франкфурте. В октябре дебютировал кабриолет, а в декабре – «заряженная» модификация M4, оснащенная 431-сильным шестицилиндровым двигателем с двумя турбинами.
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