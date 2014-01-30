Туристы под руководством тагильчанина отправились по следам группы Дятлова

Туристам предстоит пройти более ста километров на лыжах. От мороза их будет спасать тёплая одежда, спальные мешки, печь и специально оборудованная под нее палатка. В палатке проделано специальное отверстие, обработанное металлом, чтобы не нагревалось. Эта печь 15 лет согревала Алексея Шредера в зимних походах. Он опытный турист, на перевале Дятлова был уже несколько раз, последний - в 2005 году. Тогда они прошли практически по тому же маршруту, что и группа Дятлова, и переночевали на том же перевале.

В нынешнем походе отважные туристы заночуют на месте стоянки дятловцев с первого на второе февраля. Ровно 55 лет назад в эту ночь участники группы Дятлова погибли, о причинах бытует множество мифов.

Владимир Переседов житель пос. Лесной Рязанской области, говорит:

Я в мистику особенно не верю, поэтому единственное, что смущает - это погодные условия. В данный момент там холодней, чем было в те времена.

Для челябинца Александра Бутавина, который организовал экспедицию, будет еще одна трудность - он впервые встанет на лыжи. Один раз он уже пытался покорить перевал Дятлова, искал для этого единомышленников через интернет.

Собирались пойти многие, но когда я приехал в Ивдель, оказалось, что я единственный активный участник. Правда, это меня не остановило, я пошел, охотники меня довезли прямо до реки, но она не замерзшая была, и я не рискнул ее переходить, поэтому пришлось возвращаться домой, - рассказывает он.

В этот раз туристы тоже искали друг друга через социальные сети. Координацией в сети занималась Алёна Шулепова из нижнетагильского туристического клуба «Азимут». По словам Алены, желающих и в этот раз было немало, но в последний момент многие отказались. В итоге покорять горы Северного Урала отправились девять человек. Вдали от цивилизации они проведут неделю.