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Туристы под руководством тагильчанина отправились по следам группы Дятлова
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Туристы под руководством тагильчанина отправились по следам группы Дятлова

30 января 2014, 14:30ОбществоCorey
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