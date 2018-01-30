500 человек эвакуированы из городской больницы Екатеринбурга после звонка о бомбе

Утром 29 января силовые службы Екатеринбурга оцепили здание Центральной городской клинической больницы №1. Стало известно, о том, что поступил анонимный звонок с информацией о заложенном в больнице взрывном устройстве.

Как сообщает «Уралинформбюро», из здания были эвакуированы 500 человек. Сапёры, проверив помещения и прилегающую к больнице территорию, не обнаружили взрывного устройства. После снятия оцепления работа медучреждения была восстановлена в течение 20 минут.