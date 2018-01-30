500 человек эвакуированы из городской больницы Екатеринбурга после звонка о бомбе
30 января, 06:05Общество
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Пациенты и посетители Центральной городской клинической больницы №1 в Екатеринбурге были эвакуированы после анонимного звонка о заложенной бомбе.
Сюжеты: Екатеринбург
Утром 29 января силовые службы Екатеринбурга оцепили здание Центральной городской клинической больницы №1. Стало известно, о том, что поступил анонимный звонок с информацией о заложенном в больнице взрывном устройстве.
Как сообщает «Уралинформбюро», из здания были эвакуированы 500 человек. Сапёры, проверив помещения и прилегающую к больнице территорию, не обнаружили взрывного устройства. После снятия оцепления работа медучреждения была восстановлена в течение 20 минут.
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