Космомониторинг Свердловской области выявит незаконную вырубку леса

Благодаря таким съемкам специалисты выяснят, на каких территориях организована деятельность по незаконной заготовке древесины. Результат новой съёмки будет сравниваться с документами, ранее выданными арендаторам. Это позволит контролировать добросовестность нынешних лесозаготовщиков, а также работу учреждений, контролируемых Департаментом лесного хозяйства, иными словами - лесничеств .

В прошлом году подобная проверка выявила 67 незаконных рубок на территории Среднего Урала. Инициаторы нелегальной деятельности были привлечены к уголовной ответственности. Отметим, что нарушителям по данной статье грозит штраф в полмиллиона рублей или срок до двух лет лишения свободы, передает издание «Вечерние Ведомости. Екатеринбург».