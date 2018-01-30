Поджигатель веранд детских садов в Екатеринбурге отправится на принудительное лечение

Вандал был задержан на месте преступления еще в ночь на 5 декабря 2016 года. Его заметили сотрудники уголовного розыска, которые вели оперативно-розыскное мероприятие. Злоумышленник проник на веранду детского садика и поджег находившиеся там вещи. Увидев, что к нему идут стражи порядка, подозреваемый намеревался убежать, однако его всё же задержали. При обыске были найдены зажигалка и легковоспламеняющаяся жидкость.

Интересно, что этот молодой человек имел подозрительное сходство с неким гражданином, попавшим на камеры видеонаблюдения на месте прошлых поджогов. Идентична была даже верхняя одежда: достаточно примечательный пуховик красного цвета, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области полковник Валерий Горелых. Несмотря на то, что мужчина менял внешнюю и внутреннюю сторону куртки, конспиратору не удалось скрыться от полиции.

Молодой человек сознался в совершенных преступлениях, однако внятно объяснить мотивы своих поступков он так и не смог. В ходе расследования возбужденного ОВД уголовного дела было назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы, по результатам которой специалисты сделали вывод, что студент страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении отметил полковник Горелых.

Вскоре решение суда вступит в силу.