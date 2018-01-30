Поджигатель веранд детских садов в Екатеринбурге отправится на принудительное лечение
В столице Урала 20-летний местный житель решением судьи был направлен на принудительное лечение. Под суд молодой человек по имени Вячеслав попал за серию поджогов веранд на территории детских садов.
Вандал был задержан на месте преступления еще в ночь на 5 декабря 2016 года. Его заметили сотрудники уголовного розыска, которые вели оперативно-розыскное мероприятие. Злоумышленник проник на веранду детского садика и поджег находившиеся там вещи. Увидев, что к нему идут стражи порядка, подозреваемый намеревался убежать, однако его всё же задержали. При обыске были найдены зажигалка и легковоспламеняющаяся жидкость.
Интересно, что этот молодой человек имел подозрительное сходство с неким гражданином, попавшим на камеры видеонаблюдения на месте прошлых поджогов. Идентична была даже верхняя одежда: достаточно примечательный пуховик красного цвета, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области полковник Валерий Горелых. Несмотря на то, что мужчина менял внешнюю и внутреннюю сторону куртки, конспиратору не удалось скрыться от полиции.
Молодой человек сознался в совершенных преступлениях, однако внятно объяснить мотивы своих поступков он так и не смог. В ходе расследования возбужденного ОВД уголовного дела было назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы, по результатам которой специалисты сделали вывод, что студент страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении отметил полковник Горелых.
Вскоре решение суда вступит в силу.
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