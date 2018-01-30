Учителя гимназии в Екатеринбурге собирали с учеников подарки для солдат-срочников

В так называемых «родительских чатах» WhatsApp учителя гимназии №159 в Екатеринбурге требовали принести подарки для солдат-срочников.

По словам некоторых родителей, в качестве подарка принимались банки тушенки и сгущёнки, зубные щётки и другие предметы личной гигиены.

Сказали, кто сколько может, но принести обязательно надо. Такие подарки для срочников должны принести все ученики с 1-х по 11-е классы. В гимназии мне пояснили, что инициатива собирать такие подарки к 23 февраля принадлежит комитету солдатских матерей и комитету по молодежной политике Ленинского района Екатеринбурга рассказал журналистам родитель по имени Евгений.

После того, как родители начали выражать возмущение, учителя по чатам распространили информацию о том, что никаких подарков собирать не нужно. Получить комментарии от руководства гимназии не удалось, директор был на выездном совещании, сообщает Znak.com.

В комитете по молодежной политике Ленинского района Екатеринбурга пояснили, что подарки собираются в рамках акции «Подарок солдату», но участие в ней полностью добровольное. Пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что военные не имеют никакого отношения к проводимым сборам вещей для солдат среди учащихся города.