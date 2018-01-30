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Водитель маршрутки в Каменске-Уральском высадил ребёнка на мороз в 3,5 км от дома
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель маршрутки в Каменске-Уральском высадил ребёнка на мороз в 3,5 км от дома

30 января, 07:00Общество
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