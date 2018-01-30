Водитель маршрутки в Каменске-Уральском высадил ребёнка на мороз в 3,5 км от дома

Женщина рассказала, что её 14-летний сын возвращался на 16-ой маршрутке из школы. При нём были продукты и две пятилитровые бутылки с водой. Водитель по каким-то причинам решил сойти с привычного маршрута, поэтому школьника не довезли до остановки, откуда до дома идти пять минут. Вместо этого ему предстояло пройти 3,5 километра. В это время на улице было порядка 25 градусов ниже нуля.

Мать школьника вышла навстречу сыну с грудным ребенком. По пути она сделала звонок в транспортную компанию. Вместо директора пояснения дал механик предприятия. Горожанке объяснили, что таким образом водители экономят по литру бензина. О своей ситуации женщина рассказала в социальных сетях.

Жительница Каменска-Уральского уточнила, что её ребенок очень замёрз. По мнению горожан, мальчик постеснялся попросить об остановке либо не услышал слова водителя. Обычно, пишут горожане, маршрутчик спрашивает о том, едет ли кто-то из пассажиров до остановки, где нужно было выйти мальчику. Дело в том, что водитель, когда есть возможность, сворачивает раньше.

В руководстве транспортной компании произошедшее пока не комментировали, передает «Ura.ru».