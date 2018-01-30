Жители села в Свердловской области пожаловались на строительство храма рядом с домами
В поселке Мартюш, расположенном вблизи Каменска-Уральского, местные жители не хотят отдавать участок земли под строительство храма. Дело в том, что селяне не хотят слышать звон колоколов и видеть тела покойных во время отпевания.
Это приход работает с 2010 года. В настоящее время священнослужители арендуют молитвенную комнату.
Работники прихода мечтают возвести небольшой храм на 150 человек во имя Новомучеников и исповедников Российских. Мэрия Каменского района предоставила для этих целей место в центре поселка Мартюш. Однако летом 2017 года от местных жителей поступили возмущенные обращения. А вскоре выяснилось, что на месте запланированной постройки проложены коммуникации.
Местные чиновники пообещали выделить другое место под строительство церкви. Однако священнослужители переживают, что до сих пор неизвестно место, в связи с чем сбор средств на постройку пока открывать не представляется возможным. В районной администрации прокомментируют ситуацию позже, пишет «Ura.ru».
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