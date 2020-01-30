Краснотурьинские сектанты из «Свидетелей Иеговы» получили условный срок за экстремизм

Подсудимые, 32-летний мужчина, 51-летняя женщина и 19-летняя девушка, состояли в секте «Свидетели Иеговы» (запрещенная в России организация — прим.ред.) и занимались пропагандой в Карпинске. Они призывали вступить в религиозную организацию, а также раздавали печатные материалы и демонстрировали видео, в которых содержались сведения об идеологии и основных целях «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России».