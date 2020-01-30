Краснотурьинские сектанты из «Свидетелей Иеговы» получили условный срок за экстремизм
Сегодня, 18:50ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Трое членов семьи из Краснотурьинска получили условные сроки за то, что распространяли листовки о секте и призывали в нее вступить, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.
Подсудимые, 32-летний мужчина, 51-летняя женщина и 19-летняя девушка, состояли в секте «Свидетели Иеговы» (запрещенная в России организация — прим.ред.) и занимались пропагандой в Карпинске. Они призывали вступить в религиозную организацию, а также раздавали печатные материалы и демонстрировали видео, в которых содержались сведения об идеологии и основных целях «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России».
В общей сложности семья получила 5,5 лет условного срока.
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