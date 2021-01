Роскомнадзор потребовал мессенджер Telegram удалить персональные данные россиян

Роскомнадзор направил обращение организации-владельцу Telegram с требованием удалить персональные данные жителей России.

По информации Роскомнадзора, в мессенджере распространяются персональные данные жителей России. Направлено обращение Telegram Group Inc. с требованием прекратить незаконные действия, передает Ура.ру сообщение ведомства. В СМИ сообщалось о появившемся Telegram-канале, на котором в открытый доступ выкладываются персональные данные правоохранителей, обеспечивавших контроль за соблюдением общественного порядка во время несогласованных мероприятий 23 января. После появлении подобной информации в государственной думе заявили о недопустимости подобных публикаций.

