Роскомнадзор потребовал мессенджер Telegram удалить персональные данные россиян

Роскомнадзор потребовал мессенджер Telegram удалить персональные данные россиян

Сегодня, 21:15ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Роскомнадзор направил обращение организации-владельцу Telegram с требованием удалить персональные данные жителей России.

По информации Роскомнадзора, в мессенджере распространяются персональные данные жителей России.

Направлено обращение Telegram Group Inc. с требованием прекратить незаконные действия, передает Ура.ру сообщение ведомства.

В СМИ сообщалось о появившемся Telegram-канале, на котором в открытый доступ выкладываются персональные данные правоохранителей, обеспечивавших контроль за соблюдением общественного порядка во время несогласованных мероприятий 23 января. После появлении подобной информации в государственной думе заявили о недопустимости подобных публикаций.

россиянеtelegramроскомнадзорперсональные данныетребование
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы