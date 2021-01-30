Роскомнадзор потребовал мессенджер Telegram удалить персональные данные россиян

В СМИ сообщалось о появившемся Telegram-канале, на котором в открытый доступ выкладываются персональные данные правоохранителей, обеспечивавших контроль за соблюдением общественного порядка во время несогласованных мероприятий 23 января. После появлении подобной информации в государственной думе заявили о недопустимости подобных публикаций.