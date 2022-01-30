Оттепель до +2 градусов ожидается в Нижнем Тагиле в начале февраля

Оттепель до +2 градусов ожидается в Нижнем Тагиле в начале февраля
Оттепель до +2 градусов ожидается в Нижнем Тагиле в начале февраля
Сегодня, 14:03ОбществоФото: 1MI
Потепление до +2 градусов обещают синоптики к 4 февраля в Нижнем Тагиле. Прогноз опубликован на сайте Гисметео.

Начало февраля в Нижнем Тагиле ожидается теплым и снежным.

Во вторник, 1 февраля, дневная температура достигнет -2 градусов. Прогнозируется южный ветер до 9 метров в секунду. Осадков не ожидается, будет пасмурно.

В среду, 2 февраля, ночью столбики термометров опустятся до -4 градусов, днем будет 0 градусов. Прогнозируются осадки в виде снега, ветер сменится на юго-западный, до 10 метров в секунду.

В четверг, 3 февраля, днем синоптики обещают -1 градус, ночью — -5 градусов. Также ожидаются снегопады, ветер юго-западный до 9 метров в секунду.

В пятницу, 4 февраля, дневная температура составит +2 градуса, ночью похолодает до -2 градусов. Прогнозируется мокрый снег, ветер южный, до 8 метров в секунду.

В выходные, 5 и 6 февраля, сохранится температура от -1 до -8 градусов. С понедельника, 7 февраля, ожидается похолодание до -12 градусов.

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