Мир 3D кино и лазертаг - Молодая гвардия устроила приключения для тагильских ребят (ФОТО)

Так, дети из «Радуги» посетили премьеру великолепного мультипликационного фильма под названием «Рио 2». Посмотрев великолепное, захватывающие путешествие Рио, впечатленные ребята долго разговаривали о том, что мультфильм им очень понравился и что они с удовольствием сходили бы на него ещё раз. На лицах детей сверкала улыбка и счастье.

А вот ребята из детского дома №2 узнали, что такое лазертаг. Участникам рассказали основные способы самозащиты на поле боя, а затем соревновалась в игре лазерный бой. Лазертаг – это высокотехнологичная игра, происходящая здесь и сейчас. Суть игры состоит в поражении противников безопасными лазерными выстрелами из бластера-автомата.

Первоначально ребята ознакомились с основами игры «Лазертаг» узнали о её происхождении. После чего разделились на команды. Самое интересное было дальше, ребята изучили несколько видов тактик и правильное передвижение по полю боя. После чего началась активная практика своих навыков и знаний. Дети соревновались долго и упорно, применяли различные тактики ведения боя и в конечном счете все рано победила дружба. После соревнований команды рассказывали своё впечатления, говорили о том, что во время соревнований время летит незаметно, а впечатлений остаётся масса!

Соревнования удались на славу и дети провели время с пользой.