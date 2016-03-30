На ГГМ несколько сотен тагильчан не могут попасть домой из-за огромной лужи (ФОТО)

Одна из жительниц недавно построенных на Черноисточинском шоссе домов рассказала, что у их дома образовалась лужа таких размеров, что стало невозможно пройти:

Почему из квартала не вывозится снег? Температура достигла плюсовой отметки, снег очень быстро начал таять, вследствие чего наша просто лужа достигла масштабных размеров. Там не то что не пройти, проехать невозможно. Управляющая компания не подходит серьезно к этому вопросу. В том году мы уже поднимали вопрос на эту тему, и как показала сегодняшняя весна, мер принято не было обратилась тагильчанка Ольга к редакции TagilCity.ru.

В управляющей компании «Тагил» журналисту TagilCity.ru ответили, что лужа образовалась из-за отсутствия каких либо инженерных сооружений для отвода воды:

Дело не в снеге, а в том, что там не сделано никакой ливневой канализации. Там нет колодцев и воде некуда деваться. Сейчас вопрос решается, мы хотим прокопать небольшую траншею, чтобы вода оттуда ушла. А летом будем думать, как устранить эту проблему. В течение 2-3 дней этот вопрос решится сказал инженер организации журналисту TagilCity.ru .

Эти слова не успокоили Ольгу, ведь она их уже слышала от сотрудников УК в прошлом году, когда жители жаловались на аналогичные проблемы:

В том году они нам тоже обещали, и летом этот вопрос поднимался, потому что в том году были дожди. А в этом году нереальных размеров лужа, прямо река. Когда эта организация ещё не была нашей УК, они говорили голосовать за них и обещали решить наши проблемы. В их числе — лужи.

Впрочем, некоторое время спустя проблема начала решаться сама по себе. Вчера вечером, когда тагильчанка, по просьбе журналиста, пошла сделать несколько фотографий этой лужи, оказалось, что её уровень упал:

Сейчас вода немного ушла, но остались глыбы. Эти глыбы просто плавали и столбики наполовину были закрыты водой сказала Ольга.

Сегодня наступил новый день, солнце светит особенно ярко и на улице стоит очень теплая погода. А это значит, что снег сегодня тает с удвоенной силой и если управляющая компания не предпримет мер по отводу воды, то жители 75 и 77 дома на Черноисточинском шоссе опять будут тренироваться преодолевать водные преграды.