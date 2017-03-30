Беременная от 16-летнего мужа цыганская девушка скоро вернется в семью: идет процесс оформления опекунства

Сейчас у девочки появился опекун – дальняя родственница, которая уже прошла школу приемных родителей и готовит документы, чтобы забрать девочку к себе.

Как сообщает Е1 , процедура оформления опекунства над беременной школьницей затянулась из-за того, что ее родственники плохо говорят по-русски.

Ребенок у юной цыганки должен появиться на свет в мае. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области проводил беседы с девочкой. Он отметил, что она чувствует себя прекрасно, не испытывает эмоционального напряжения и ждет, когда ее заберут из социального центра.