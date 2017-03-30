Беременная от 16-летнего мужа цыганская девушка скоро вернется в семью: идет процесс оформления опекунства
30 марта 2017, 09:35Общество
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Полгода назад Свердловскую область потрясла история о беременной 12-летней девочке из Цыганского поселка. Девочка проживала в цыганской семье, где ее по национальным обычаям рано выдали замуж, ее «муж» также несовершеннолетний. Органы опеки, узнав о беременности, забрали цыганку у родителей.
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Сейчас у девочки появился опекун – дальняя родственница, которая уже прошла школу приемных родителей и готовит документы, чтобы забрать девочку к себе.
Как сообщает Е1, процедура оформления опекунства над беременной школьницей затянулась из-за того, что ее родственники плохо говорят по-русски.
Ребенок у юной цыганки должен появиться на свет в мае. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области проводил беседы с девочкой. Он отметил, что она чувствует себя прекрасно, не испытывает эмоционального напряжения и ждет, когда ее заберут из социального центра.
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