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Ремонт подпорной стенки завода-музея - завершён, русло реки Тагил – углублено: Нижний Тагил готовится к паводку (ФОТО)
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Ремонт подпорной стенки завода-музея - завершён, русло реки Тагил – углублено: Нижний Тагил готовится к паводку (ФОТО)

30 марта 2017, 11:40ОбществоПавел Щербина
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