Ремонт подпорной стенки завода-музея - завершён, русло реки Тагил – углублено: Нижний Тагил готовится к паводку (ФОТО)

В настоящее время работы по ремонту подпорной стенки завершены. На её ремонт, напомним, из городского бюджета были выделены 17,6 млн рублей.

Старые подпорные стенки, разрушенные половодьем, были демонтированы в феврале. Работы над новой подпорной стенкой были официально завершены 25 марта.

В рамках проекта планировались работы по ремонту подпорной стенки Завода им. Куйбышева. На сегодняшний день все работы выполнены в полном объеме сообщили журналистам TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Помимо ремонта подпорной стенки дополнительно были проведены мероприятия по углублению и расчистке русла реки Тагил.

Дополнительно, по заданию главы города, расчищено и углублено русло в зоне водоотводных лотков плотины. Можно с уверенностью говорить, что конструкции готовы к принятию воды, которая придёт вместе с паводком заверили журналистов TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.

Вид на плотину и подпорную стенку с моста.

Новая подпорная стенка.

Мелом на подпорной стенке написаны ожидаемые уровни воды.