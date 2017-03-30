Ремонт подпорной стенки завода-музея - завершён, русло реки Тагил – углублено: Нижний Тагил готовится к паводку (ФОТО)
В Нижнем Тагиле на территории Завода-музея им. Куйбышева завершились работы по ремонту подпорной стенки и углублению русла реки Тагил.
В настоящее время работы по ремонту подпорной стенки завершены. На её ремонт, напомним, из городского бюджета были выделены 17,6 млн рублей.
Старые подпорные стенки, разрушенные половодьем, были демонтированы в феврале. Работы над новой подпорной стенкой были официально завершены 25 марта.
В рамках проекта планировались работы по ремонту подпорной стенки Завода им. Куйбышева. На сегодняшний день все работы выполнены в полном объеме сообщили журналистам TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Помимо ремонта подпорной стенки дополнительно были проведены мероприятия по углублению и расчистке русла реки Тагил.
Дополнительно, по заданию главы города, расчищено и углублено русло в зоне водоотводных лотков плотины. Можно с уверенностью говорить, что конструкции готовы к принятию воды, которая придёт вместе с паводком заверили журналистов TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
Вид на плотину и подпорную стенку с моста.
Новая подпорная стенка.
Мелом на подпорной стенке написаны ожидаемые уровни воды.
© Павел Щербина, TagilCity.ru