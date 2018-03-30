Новые кредиты для бизнеса от ПАО «Уралтрансбанк»

Цели кредитования в Уралтрансбанке различны: предприниматели могут получить кредит на пополнение оборотных средств, на приобретение основных средств, покупку оборудования, недвижимости, транспорта и т. д. В ряде случаев залогом при покупке недвижимости или автотранспорта может выступать приобретаемое имущество, и это увеличит объем возможного кредитования.

У нас индивидуальный подход к каждому клиенту!

Кредиты для бизнеса в Уралтрансбанке - это:

отсутствие ограничений по обеспечению кредита;

возможность получения беззалоговых кредитов до 1,5 млн. рублей;

возможность согласования индивидуального графика платежей (наиболее выгодным для клиента является график с дифференцированными платежами);

отсутствие страхования залога;

специальные программы кредитования для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

содействие Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства - есть возможность 30% от запрашиваемой суммы кредита обеспечить поручительством Фонда.

Наше преимущество – скорость рассмотрения заявки и оперативное принятие решения на уровне г. Екатеринбурга!

Также предприниматели, имеющие стабильные ежемесячные поступления на расчетный счет в ПАО «Уралтрансбанк», могут воспользоваться специальным предложением по кредитному продукту «Овердрафт для своих» с льготной процентной ставкой от 12,5%.

Мы с нетерпением ждем бизнесменов, которые знают, что кредиты могут сыграть положительную роль в увеличении прибыльности бизнеса, что получение кредита может обеспечить непрерывность производства и способствовать дальнейшему развитию бизнеса. Специалисты Уралтрансбанка сделают все, чтобы максимально облегчить и упростить необходимые процедуры для получения кредита - мы стараемся, чтобы взаимодействие Банка с клиентами было как можно более комфортным и конструктивным.

Уралтрансбанк, защищая интересы своих Клиентов, всегда на их стороне. И это помогает в любой экономической ситуации оптимально решать даже самые сложные задачи. Мы рады вместе с Клиентами динамично двигаться вперед, к новым успехам в бизнесе!

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