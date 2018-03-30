Новые кредиты для бизнеса от ПАО «Уралтрансбанк»
Линейка кредитов Уралтрансбанка построена таким образом, чтобы предприниматель, начиная с небольшого кредитного лимита, с ростом своего бизнеса мог рассчитывать на все большую сумму, позволяющую финансировать актуальные для него проекты дальнейшего развития и усиления рыночных позиций.
Цели кредитования в Уралтрансбанке различны: предприниматели могут получить кредит на пополнение оборотных средств, на приобретение основных средств, покупку оборудования, недвижимости, транспорта и т. д. В ряде случаев залогом при покупке недвижимости или автотранспорта может выступать приобретаемое имущество, и это увеличит объем возможного кредитования.
У нас индивидуальный подход к каждому клиенту!
Кредиты для бизнеса в Уралтрансбанке - это:
- отсутствие ограничений по обеспечению кредита;
- возможность получения беззалоговых кредитов до 1,5 млн. рублей;
- возможность согласования индивидуального графика платежей (наиболее выгодным для клиента является график с дифференцированными платежами);
- отсутствие страхования залога;
- специальные программы кредитования для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- содействие Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства - есть возможность 30% от запрашиваемой суммы кредита обеспечить поручительством Фонда.
Наше преимущество – скорость рассмотрения заявки и оперативное принятие решения на уровне г. Екатеринбурга!
Также предприниматели, имеющие стабильные ежемесячные поступления на расчетный счет в ПАО «Уралтрансбанк», могут воспользоваться специальным предложением по кредитному продукту «Овердрафт для своих» с льготной процентной ставкой от 12,5%.
Мы с нетерпением ждем бизнесменов, которые знают, что кредиты могут сыграть положительную роль в увеличении прибыльности бизнеса, что получение кредита может обеспечить непрерывность производства и способствовать дальнейшему развитию бизнеса. Специалисты Уралтрансбанка сделают все, чтобы максимально облегчить и упростить необходимые процедуры для получения кредита - мы стараемся, чтобы взаимодействие Банка с клиентами было как можно более комфортным и конструктивным.
Уралтрансбанк, защищая интересы своих Клиентов, всегда на их стороне. И это помогает в любой экономической ситуации оптимально решать даже самые сложные задачи. Мы рады вместе с Клиентами динамично двигаться вперед, к новым успехам в бизнесе!
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