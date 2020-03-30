«Как в клетке». Чем занимаются тагильчане в самоизоляции из-за коронавируса

Директор рекламного агентства «Медиа Микс» Алексей Кузнецов перешёл на удалёнку. Бизнесмен отмечает, что имеет массу планов и задач, которые были отложены на потом, и сейчас есть возможность заняться ими, например, обновить и актуализировать регламенты компании.

Сидим с семьёй дома. Сын не даёт скучать. Привез ему из офиса печати, штампы и телефон по которому общаемся между кабинетами в офисе. Играем в работу,поделился Алексей Кузнецов.

Также он добавил, что самоизоляцию считает оправданной мерой, так как важно беречь своё здоровье. Все необходимые продукты Алексей с семьёй уже закупили, поэтому только в середине недели планирует «сходить в магазин у дома за творогом и молоком» строго в новой медицинской маске, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни близких, ни окружающих.

Директор бара «Гора» Антон Нургалеев проводит время дома с семьёй, играет с детьми в настольные игры, тренируется со старшим сыном в футболе, помогает младшему с поделками, ну, и, немного играет в Play Station.

С младшим в шашки играем. Есть мысль уехать за город в лес. Нужно держаться, сказал Антон.

А вот тагильский эколог Андрей Волегов, напротив, не сидит дома, так как, по его мнению, человеку необходимо постоянное движение, да, и в городе ещё не объявили чрезвычайную ситуацию, карантин или комендантский час. При этом он продолжает использовать предметы индивидуальной защиты — влажные салфетки, марлевую повязку, правда, только в кармане. Ну, и, конечно, следит за личной гигиеной.

В квартире сидеть, как в клетке сидеть. Конечно, гуляем. Есть масса времени заняться делами, навести дома идеальный порядок, ремонтом заняться, сообщил Андрей Волегов.

Проблемой самоизоляции Андрей считает дистанционное обучение детей. По его мнению, многие не знают, как проводить обучение детей в данных рамках. Сам эколог также работает дистанционно.

Руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев продолжает жить в том же ритме «дом-работа-дом», правда, сейчас у него появилось больше времени на семью и на книги, которые ранее он читал только в дороге. С детьми он смотрит фильмы и играет в настольные игры. Также Сергей продолжает заниматься спортом, но уже не спортзалах и бассейнах, а в поле.

Очень мало времени провожу дома, поэтому ценю каждый момент и после работы еду к жене и к детям. Выходные провёл на спорте. Надо укреплять иммунитет даже ценой своего здоровья, рассказал Федореев.

Главный редактор АН «Между строк» Наталья Вахонина уже десять дней находится в самоизоляции, так редакция ушла на карантин ещё 20 марта и работает удалённо. Если на прошлой неделе она посещала спортзал и наслаждалась кофе из любимой кофейни, то теперь из развлечений остались только прогулка с собакой и поход в ближайший магазин «Магнит».

Чтоб не закиснуть, мы с дочкой тренируемся дома, да и наши тренеры расслабиться не дают — присылают задания. Не скрою, что морально мне тяжело, потому что я привыкла к другому образу жизни — я люблю движухи, тусовки, хожу то в театр, то на выставку, то в кафе с друзьями встречаюсь, рассказала TagilCity.ru Наталья.

Своей дочери (да, и себе самой) Вахонина объясняет, что режим самоизоляции действительно необходим и чем лучше они его будут соблюдать, тем быстрее он закончится.

Несмотря на то, что школы перешли на дистанционное обучение, директор школы № 100 Дмитрий Язовских продолжает ходить на работу, пользуясь при этом мерами защиты.

Я — руководитель, мне приходится быть на работе. У нас дети пытаются прорваться на стадион, а это тоже недопустимая мера, поделился Язовских.

Продолжают работать и сотрудники органов внутренних дел. В частности, прокурор Дзержинского района Сергей Гармаш в данное время находится на рабочем месте и ведёт приём граждан, но старается минимизировать контакты. Вне работы он проводит время дома за городом.

В выходные я дома был, мыл машину, прибирал территорию, к родителям съездил, издалека пообщался, продукты отвез — они у меня старенькие. А так самоизоляция, рассказал Сергей Гармаш.

Его коллега прокурор Ленинского района Владимир Мартынов также соблюдает режим самоизоляции вне работы. При походе в продуктовый магазин его жена использует салфетки и марлевую повязку, сообщает он.

Я на улицу не выходил, сидел дома, как предписано вышестоящим руководством. Сегодня вышел на работу, сказал Владимир Мартынов.

Депутат городской думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин старается больше времени проводить дома, но, по его словам, заседания в Госдуме никто не отменял, поэтому в данное время он находится в Москве. С обращениями граждан депутат работает удалённо с помощью социальных сетей.

Наверно, да, больше времени провожу с семьей. Младший сын научил меня играть в шахматы. Достали игры, которые были убраны на дальние полки. Старшая дочь больше занимается удалённо, сообщил Алексей Балыбердин.

Администрация и гордума Нижнего Тагила также продолжает функционировать. Во исполнение указов президента и губернатора свободное от работы время чиновники проводят дома. Вице-мэр Вячеслав Горячкин рассказал, что в субботу рано утром специально съездил в магазин «пока народ не активно двигался» и закупился продуктами.

Постараюсь до следующих выходных таким же образом прожить, не посещая общественных мест. Режим самоизоляции начался с субботы, а сегодня первый рабочий день в таком режиме, сообщил Горячкин.

Спикер Нижнетагильской думы Вадим Раудштейн также работает в обычном режиме, поэтому каких-то изменений в связи с введением самоизоляции не почувствовал.