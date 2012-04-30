В городе началась операция «Автобус»
30 апреля 2012, 13:16Общество
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С 30 апреля по 6 мая 2012 года на территории Нижнего Тагила и ГГО пройдут оперативно-профилактические мероприятия на пассажирском транспорте «Автобус», сообщает Отделение пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».
Они направлены на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, а также обеспечение безопасной перевозки пассажиров. Также во время этой операции будут выявляться и пресекаться факты незаконного осуществления предпринимательской деятельности водителями автобусов Нижнего Тагила, а также иные противоправные действия, которые могут повлечь за собой ДТП.
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