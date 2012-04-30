В городе началась операция «Автобус»

Они направлены на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, а также обеспечение безопасной перевозки пассажиров. Также во время этой операции будут выявляться и пресекаться факты незаконного осуществления предпринимательской деятельности водителями автобусов Нижнего Тагила, а также иные противоправные действия, которые могут повлечь за собой ДТП.