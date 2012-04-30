В Нижнем Тагиле перекроют дороги 1, 4 и 5 мая

В Нижнем Тагиле перекроют дороги 1, 4 и 5 мая

Постановлением Главы города Нижний Тагил на период проведения майских праздников закрывается движение транспортных средств сразу на нескольких участках улиц и автодорог города. © TagilCity.ru

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