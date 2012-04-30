В Нижнем Тагиле перекроют дороги 1, 4 и 5 мая
30 апреля 2012, 13:06Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Постановлением Главы города Нижний Тагил на период проведения майских праздников закрывается движение транспортных средств сразу на нескольких участках улиц и автодорог города.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей