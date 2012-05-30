Эксклюзивный показ скандального кино «Гражданин Поэт. Прогон года» в к/т Красногвардеец (ВИДЕО)
Завтра, 31 мая состоится первый показ, по мнению критиков, одного из самых жестких и умных кино, которое только могло быть рождено в нашей стране. Режиссером выступила Вера Кричевская, стоявшая у истоков телеканала «Дождь» (2009г.), где до 2011 года работала креативным продюсером и главным режиссером. В настоящее время она креативный продюсер телеканала мировой актуальной документалистики «24DOC», трехкратный лауреат премии ТЭФИ.
В ролях Михаил Ефремов, Дмитрий Быков, Андрей Васильев, и,как заявлено в афише, их мамы, персонажи, спонсоры и недоброжелатели. В фильмеиспользуется музыка Бориса Гребенщекова.
Это непростое кино, оно острое, провокационное, социальное.Естественно, лента вызывает широчайший общественный резонанс, достаточно зайтив Интернет, и можно с ходу наткнуться на сотню комментариев в отношении фильма.
Это про время, когда одни всех посылают, а другие не всех.И нужен же баланс - так послать, чтоб башку не оторвали. И не посадили хоть на15 суток. Качественное кино. Веселое. Радостное. И что самое главное,свободное! - Игорь Свинаренко, писатель, корреспондент газет «Комсомольскаяправда», «Коммерсантъ», «Архипелаг» и других.
Тем не менее, лучше, чем трейлер, кино охарактеризовать несможет никто и ничто.
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