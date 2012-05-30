Эксклюзивный показ скандального кино «Гражданин Поэт. Прогон года» в к/т Красногвардеец (ВИДЕО)

Это непростое кино, оно острое, провокационное, социальное.Естественно, лента вызывает широчайший общественный резонанс, достаточно зайтив Интернет, и можно с ходу наткнуться на сотню комментариев в отношении фильма.

Это про время, когда одни всех посылают, а другие не всех.И нужен же баланс - так послать, чтоб башку не оторвали. И не посадили хоть на15 суток. Качественное кино. Веселое. Радостное. И что самое главное,свободное! - Игорь Свинаренко, писатель, корреспондент газет «Комсомольскаяправда», «Коммерсантъ», «Архипелаг» и других.