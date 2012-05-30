Купе на базе Lexus GS может появиться в следующем году

Предполагается, что новинка будет конкурировать на рынке с такими известными моделями, как Audi A5 и S5, BMW 6 Series и купе Mercedes-Benz E-Class. Отмечается, что купе появится на рынке уже в следующем году как автомобиль 2014 модельного года и займет в ряду марки место купе SC 430, которое было снято с производства в 2010 году. Ранее менеджмент компании не скупился на комментарии по поводу того, что бренду нужен спортивный двухдверный автомобиль. Так еще летом прошлого года представитель компании, отвечающий за планы выпуска новых продуктов, заявил Inside Lane, что появление купе могло бы способствовать повышению эмоциональной составляющей марки. В начале текущего года топ-менеджер, отвечающий за глобальный модельный ряд, Карл Шлихт отметил, что бренду определенно нужно спортивное купе, которое поддержало бы обновленные седаны и кроссоверы. А руководитель североамериканского подразделения Lexus Марк Темплин высказал пожелание увидеть в линейке марки купе за 60-70 тысяч долларов. Наиболее вероятным кандидатом, отвечающим всем высказываниям топ-менеджеров, стало бы купе на базе модели GS. Задний привод и не слишком большие габариты стали бы идеальными условиями для конкуренции с двухдверками Audi, BMW и Mercedes. В настоящее время цены на топовый седан в США начинаются от 60 тысяч долларов, так что версия купе могла бы как раз вписаться в обозначенные Темплином рамки. Единственной сложностью стал бы выбор мотора. Седан GS использует гибридную силовую установку на базе V6 в топовой версии GS 450h. Вариант GS 350 оснащается только 6-цилиндровым мотором.