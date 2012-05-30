Новый тариф «Полный фарш» от МОТИВа: укомплектован по полной!

29 мая 2012 года МОТИВ запустил новый выгодный тариф для безграничного общения и активного пользования мобильным Интернетом. Главная особенность тарифа «Полный фарш» - безлимитный доступ в сеть без каких-либо ограничений. Потенциальными пользователями нового тарифа являются не только мобильные интернет-юзеры, но и ценители безграничного общения. Помимо безлимитного Интернета, тариф «Полный фарш» предлагает безлимит внутри сети МОТИВ, 1000 бесплатных исходящих минут на звонки всем операторам Свердловской области, а также 1000 SMS и 1000 MMS в месяц.

Если ежемесячный лимит на тарифе «Полный фарш» будет превышен, абоненту не придется сильно переплачивать: минута исходящего соединения на номера других операторов Свердловской области будет стоить 1,5 рубля, SMS-сообщение – 1,2 рубля, MMS-сообщение – 5 рублей. А звонить абонентам МОТИВа и путешествовать по сети Интернет, как и прежде, можно без ограничений!

Абонентская плата на новом тарифе «Полный фарш» – всего 490 рублей в месяц. Эта сумма единовременно списывается каждые 30 дней. Если на балансе абонента недостаточно средств, действие «безлимитных опций» на тарифе приостанавливается: стоимость 1 Мб интернет-трафика составит 6,6 рублей, стоимость SMS-сообщения – 1,2 рубля, а минуты любого исходящего соединения на номера операторов Свердловской области – 1,5 рубля.

Подключиться к новому тарифу «Полный фарш» можно в любом Офисе продаж и обслуживания компании МОТИВ, в Контакт-центре, Личном Интернет-Сервисе Абонента (ЛИСА) или с помощью USSD-сервиса, набрав с телефона *104*80# и клавишу вызова. Стоимость перехода на тариф «Полный фарш» – 30 рублей.

«Полный фарш» - универсальный тариф, в котором есть все! Даже долгожданный безлимитный Интернет. Теперь абоненты МОТИВа могут пользоваться мобильным Интернетом, не задумываясь о трафике. Тариф «Полный фарш» обеспечит вам безлимитный доступ в сеть с мобильного телефона без каких-либо ограничений. Мы постарались максимально наполнить тариф «Полный фарш» опциями, которые пригодятся не только для легкого и комфортного общения с друзьями и близкими, но и для вашего бизнеса.