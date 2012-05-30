Угонщики рассмешили Светлакова, угнав его кроссовер за 1,2 млн
30 мая 2012, 07:21ОбществоРОман БОТов
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Столичная полиция разыскивает кроссовер Mazda CX-7, принадлежащий семье известного телеведущего Сергея Светлакова. В полицию с заявлением о краже обратилась супруга Светлакова - Юлия. По ее словам кража произошла с часа ночи до 9 утра 29 мая, Мазду украли от дома на Рублевском шоссе.
Life News со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что найти автомобиль, по-видимому, будет нелегко - двор дома на Рублевке не оборудован камерами наблюдения. Сам ведущий Прожектораперисхилтон, из-за кражи особо не переживает, считая, что раз угнали - значит такая судьба: Машина была совсем новая, не успели даже поездить на ней. Я считаю, что это не наша машина - не судьба просто на ней ездить Первой моей реакцией был смех. Я уверен, что она уже по дороге в Дагестан, искать ее я не собираюсь, значит не нужна нам эта машина. По словам Сергея, никаких ценных вещей в его джипе не было. Водитель у нас честный, врагов у меня нет. По страховке все вернется, не жалко ничего.
Фото с сайта russianlook.com
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