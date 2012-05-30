Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Угонщики рассмешили Светлакова, угнав его кроссовер за 1,2 млн
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Угонщики рассмешили Светлакова, угнав его кроссовер за 1,2 млн

30 мая 2012, 07:21ОбществоРОман БОТов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?