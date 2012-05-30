В интернет просочились первые фото Toyota Auris
30 мая 2012, 07:35ОбществоРОман БОТов
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В интернет просочились первые фотографии нового Toyota Auris. Изображения были отсканированы со страницы в японском журнале. На этих снимках новый Auris выглядет более спортивно, чем его предшественник.
Хэтчбек получил более выразительный передний бампер, узкую радиаторную решетку и уменьшенные фары головного освещения. Линия крыши автомобиля стала более покатой. Что касается габаритов, то новый Auris стал на 30 мм длиннее и 55 мм шире предыдущей версии модели. Салон машины теперь отделывается материалами более высокого качества, здесь появилось трехспицевое рулевое колесо, круглые воздуховоды и большие дверные ручки. Ожидается, что новый Toyota Auris будет оснащаться бензиновыми двигателями объемом 1,5 и 1,8 л. Также, вероятно, хэтчбек будет доступен с дизельными моторами объемом 1,6 и 2 л. Мировая премьера новинки намечена на июль 2012 года.
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