В интернет просочились первые фото Toyota Auris

Хэтчбек получил более выразительный передний бампер, узкую радиаторную решетку и уменьшенные фары головного освещения. Линия крыши автомобиля стала более покатой. Что касается габаритов, то новый Auris стал на 30 мм длиннее и 55 мм шире предыдущей версии модели. Салон машины теперь отделывается материалами более высокого качества, здесь появилось трехспицевое рулевое колесо, круглые воздуховоды и большие дверные ручки. Ожидается, что новый Toyota Auris будет оснащаться бензиновыми двигателями объемом 1,5 и 1,8 л. Также, вероятно, хэтчбек будет доступен с дизельными моторами объемом 1,6 и 2 л. Мировая премьера новинки намечена на июль 2012 года.