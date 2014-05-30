День защиты детей в Нижнем Тагиле: программа городских мероприятий

Итак, в управлении культуры администрации Нижнего Тагила анонсируют о проведение следующих городских мероприятий. Некоторые проходят уже сегодня. Например, с 13:00-15:30 в парке Бондина будут работать библиотечные площадки. Это акция от Центральной городской библиотеки в рамках проект «Читайте с нами! Читайте сами!».

Главное празднество начинается 1 июня в 12:00 в парке Бондина. Развлекательные мероприятий для детей и их родителей, детский концерт и целая череда конкурсов. На площади перед ГДМ также запланирована концертно-игровая программа для детей и родителей – в 14:00.

На Вагонке в 14:00 1 июня пройдут конкурсные спортивные игры в фойе и «Зеленой гостиной» ДК им. И.В. Окунева. Праздничная программа «Маленький чемпион», посвященная Международному Дню защиты детей (чествование детей, занимающихся спортом).

В кинотеатре «Красногвардеец» 1 июня в 11:00 состоится благотворительный сеанс, посвящённый Дню защиты детей. Х/ф «Двенадцатое лето». Также запланированы и праздничные программы ко Дню защиты детей с клоунами конкурсами, творческими коллективами «Космическое путешествие».

В ДК «Юбилейный» в 15:00 и 16:00 состоятся детская игровая программа «Детские шалости» и концертная программа студии «Дюма» соответственно. А в 11 часов 2 июня дня перед дворцом культуры пройдет детский праздник «Здравствуй, лето красное!».

Социально важное мероприятие проводит Нижнетагильская епархия. 1 июня с 15 до 17 часов по благословению Преосвященного Иннокентия, епископа Нижнетагильского и Серовского, пройдет пролайф-акция против абортов на городской набережной (напротив фонтана на пересечении улиц Горошникова и Первомайская). В 16.00 начало молебна о сохранении нерожденных детей.

Про-лайф (англ. «в защиту жизни») - движение, выступающее в защиту жизни, направленное в первую очередь на защиту еще нерожденных, но уже живущих детей. Речь идет об абортах и отношении к ним современного общества, ведь сегодня грех возводится в норму, и многие люди считают аборт не убийством, а «решением» надвигающихся проблем, избавлением от ответственности и сложностей, с ней связанных. Цель акции - рассказать о ценности человеческой жизни, ведь вопреки расхожему мнению, ребенок, еще пока являющийся единым целым с матерю, уже является уникальным существом со своим набором неповторимых черт и, конечно же, бессмертной душой. Можем ли мы отнимать то, что даровано Богом, распоряжаясь чужой жизнью как каким-то бездушным предметом, который можно просто выкинуть, чтобы не доставлял дискомфорт? Искусственное прерывание беременности противоречит закону жизни. Жизнь – это божественный дар и распоряжаться ею по своему усмотрению человек не может сообщают организаторы.

Музей изобразительных искусств ждет всех тагильчан в День защиты детей в 15:00. Для детей и их родителей пройдет летнее, праздничное занятие, на котором каждый сможет создать веселую игрушку в технике оригами и букет красочных цветов из салфеток. Кстати, 1 июня на все выставки и занятия музея вход для детей свободный.

А в историко-техническом музее «Дом Черепановых» 1 июня с 13:00 будет работать мастер-класс по каллиграфии. Юные посетители и их родители смогут узнать, как непросто было писать в 18-19 веках, а тем более чертить! А также все посетители смогут принять участие в создании подарка к юбилею первого Российского паровоза и музея «Дом Черепановых».

Также Евраз напоминает, что сегодня, 30 мая, в 16:30 состоится открытие детской фотовыставки детей - участников социального благотворительного проекта «Евраз-детям» – «Улыбки детства».

Городской портал TagilCity.ru желает всем тагильчанам прекрасных выходных!