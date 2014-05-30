В Тагиле близится свадебный сезон: «Зачем так напиваться! Испортили весь праздник!»

Так, обратилась тагильчанка Ирина, рассказала о том, что она побывала на свадьбе, где гости, изрядно набравшись, устроили самый настоящий беспредел, начиная с пьяных оров и заканчивая битьем посуды и других лиц. Надо сказать, это не редкость, особенно в России.

Каких гостей не ждут на празднике тагильские молодожены?

В первую очередь, TagilCity.ru выяснил, действительно ли большинство тагильских пар скоро свяжут свои союзы печатью. Как оказалось, большинство проголосовавших уже женаты/замужем – 41,7%. 33,3% - увы, не собираются жениться/выходить замуж. Еще 13,9% – действительно скоро будут гулять на своей свадьбе, а 11,1% - разводятся.

Один из американских журналов buzzfeed.com однажды опубликовал занятный рейтинг персонажей, которых америанцы не хотели бы видеть на свадьбе.

1. Раздетые гости, в частности, девушки. И это не их вина, они просто неправильно прочитали приглашение: Не «свадьба», а «концерт Джастина Бибера».

2. Двоюродные братья/сестры, которых ты видишь в первый раз. Катя? Нет, Кристина? Подожди… имя начинается на другую букву… Николай?

3. Нагнетатель. «А моя свадьба была лучше, что словами не описать!». - Да-да, конечно.

4. Сексуальный танцор. Чаще думающий, что он на самом деле такой.

5. Советчик. И ведь его даже не спрашивали.

6. «Неожиданно нажрамшийся». От этого человека такого точно не ожидали.

7. Гурман. «Свинина не прожарена! Какая гадость!».

8. Человек с новым фотоаппаратом. «Я совсем недавно купил, как этим пользоваться?».

9. Человек, которого даже не объявили, но он решил зачитать свой «удивительный» тост.

10. Разведенка, которая покушается на всех друзей жениха.

11. Звезда танцпола. «Дайте мне пространство, это моя песня!».

12. Плакса. «Они так счастливы, это так трогательно!».

13. Объект сплетен. Человек, не знающий, что про него ходят грязные слухи, ловит на себе недоумевающие взгляды.

14. Пьяницы. «Где здесь выпивка?».

15. Какой-то парень. Кто это? Кто его пригласил? Ну, да ладно!

Тагильские молодожены также поделились с TagilCity.ru своими мыслями по поводу нежелательных гостей. Как оказалось, тагильчане более лояльны ко всем «чудикам» на свадьбе, только бы они не переборщили с выпивкой. Участники одного из фотоконкурсов, посвященных свадебной тематике, добавили, что есть буйные гости, а есть те, кто даже напившись, не беспокоит других.

Более того, зная о недостатках своих родственников и друзей, наши молодожены бы просто не позвали его на свадьбу. А один из тагильских ведущих посетовал, что он не любит, когда пьяные гости пристают к нему.

Конечно, это можно обыграть. На одной из свадеб был человек, у которого явно есть задатки ведущего: «Если бы я придумал сценарий, тут бы я сделал то. Ты бы переделал тут кое-что. Обычно с молодоженами обговариваешь, есть ли такие персонажи. Можно их даже в отдельный конкурс вовлечь, обратить на него внимание, вывести на шутку рассказал TagilCity.ru Александр Дементьев.

Самое главное, что отметили и молодожены, и ведущий в интервью, это то, что важно не терять чувства юмора и быть предусмотрительным со своими гостями. Смотреть на шаг вперед, а если у самих нет времени, поручить этот ответственный процесс близким друзьям, которые, наверняка, поддержат и помогут. Городской портал TagilCity.ru поздравляет всех женихов и невест с принятием такого важного решения. Желаем, чтобы ваша свадьба запомнилась вам только в положительном ключе.