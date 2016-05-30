Нижний Тагил выиграл грант на психологическую помощь приемным семьям

Сотрудники социального учреждения в Нижнем Тагиле разработали проект «Справиться с тяжелым». Его цель – преодолеть эмоциональные травмы в семьях, которые усыновляют сирот.

В этом году благотворительный фонд «В ответе за будущее» совместно с фондом поддержки и развития филантропии «КАФ» выбрал 25 победителей из России и Казахстана. Общая сумма финансирования проектов составит 29 миллионов рублей.

Данная благотворительная программа позволит поддержать работу некоммерческих организаций, а также способствовать развитию служб по работе с приемными семьями. Каждый проект получит финансирование на сумму от 500 тысяч рублей до 1,5 миллиона.

В 2014 году в России усыновили 63 тысячи сирот, из которых только 1,5 тысячи – дети-инвалиды. При этом в государственных учреждениях доля детей с отклонениями здоровья составила 70%, а детей с инвалидностью – 21%.

Учитывая то, что особенных детей усыновляют гораздо реже, экспертный совет конкурса сделал акцент именно на проекты, которые направлены на поддержку семей самых сложных категорий: с приемными детьми-инвалидами и подростками.