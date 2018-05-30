Приказ Евраз НТМК о смене рабочего графика был отменен в Нижнем Тагиле

По предварительной информации, приказ о смене рабочего графика на Евраз НТМК был отменен.

Напомним, на комбинате 18 мая был подписан приказ о смене графика рабочего времени на час. Рабочая смена сотрудников, согласно приказу, должна была начинаться в 7:00. По сообщению пресс-службы Евраз НТМК, данная мера была предпринята в связи с предстоящим ремонтом моста по ул. Циолковского.

Сообщение об изменении прихода на работу вызвало негативные отклики среди сотрудников НТМК. Прежде всего, ситуацией были недовольны тагильчане с детьми-дошкольниками и сотрудники, проживающие в пригороде Нижнего Тагила.

Теперь подъем в 4:00, край в 5:00, к 6:00 ребенка в садик! Нормально придумали возмутился в комментариях к новости тагильчанин.

Такое управление рабочим временем выдает полное отсутствие всякой логики и здравого смысла говорит сотрудник комбината.

Автолюбители, которые ежедневно пользуются маршрутом через мост, высказывали мнение о том, что в любом случае пробки будут неизбежны.

Та же пробка, только на час раньше будет возмущались приказом НТМК водители.

28 мая появилась информация об отмене ранее изданного приказа.

Официальный комментарий от Евраз НТМК о причинах аннулирования ранее созданного приказа редакцией получен не был. В телефонной беседе редакции подтвердили, что переноса графика на НТМК не будет до утверждения окончательных сроков работ на мосту.

В администрации города пояснили, что на сегодняшний день конкретных сроков закрытия дороги на улице Циолковского нет.