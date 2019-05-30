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Спортшкола «Аист» вырубит 30 кубометров старых деревьев для расширения лыжных трасс
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Спортшкола «Аист» вырубит 30 кубометров старых деревьев для расширения лыжных трасс

Сегодня, 17:49ОбществоФото: TagilCity.ru
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