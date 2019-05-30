Спортшкола «Аист» вырубит 30 кубометров старых деревьев для расширения лыжных трасс
Сегодня, 17:49ОбществоФото: TagilCity.ru
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Вдоль горнолыжных трасс СДЮСШОР «Аист» будет вырублено 30 кубометров деревьев. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно постановлению, спортивная школа получила разрешение на проведение ограниченной вырубки древесно-кустарниковой растительности. Мероприятия будут проведены в целях расширения горнолыжной трассы и обеспечения безопасности спортсменов.
Согласно документу, вырубленная древесина будет передана МБУ «Служба экологической безопасности» на хранение. Неликвидные деревья будут утилизированы.
Директор СДЮСШОР «Аист» Яков Миленький пояснил, что эти работы проводятся каждый сезон и требуют специального разрешения от администрации города.
Это сухие деревья вдоль горнолыжных трасс — мы их традиционно вырубаем каждую весну и осень. Ищем те, которые от ветра могут упасть и чистим леса, пояснил руководитель.
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