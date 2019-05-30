Спортшкола «Аист» вырубит 30 кубометров старых деревьев для расширения лыжных трасс

Согласно постановлению, спортивная школа получила разрешение на проведение ограниченной вырубки древесно-кустарниковой растительности. Мероприятия будут проведены в целях расширения горнолыжной трассы и обеспечения безопасности спортсменов.

Согласно документу, вырубленная древесина будет передана МБУ «Служба экологической безопасности» на хранение. Неликвидные деревья будут утилизированы.

Директор СДЮСШОР «Аист» Яков Миленький пояснил, что эти работы проводятся каждый сезон и требуют специального разрешения от администрации города.