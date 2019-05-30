В Нижнем Тагиле водолазы подняли со дна пруда старинный камень с высеченной молитвой

Водолазы учреждения нашли камень сегодня, 30 мая, во время очистки Выйского пруда. Он лежал на дне в пяти метрах от берега, недалеко от Дома Черепановых. На камне старославянской азбукой высечена молитва «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас».