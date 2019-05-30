В Нижнем Тагиле водолазы подняли со дна пруда старинный камень с высеченной молитвой
Сегодня, 15:14ОбществоФото: МБУ «Центр защиты населения Нижнего Тагила»
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В Нижнем Тагиле был обнаружен камень с высеченной молитвой на старославянском языке, сообщили TagilCity в Центре защиты населения.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Водолазы учреждения нашли камень сегодня, 30 мая, во время очистки Выйского пруда. Он лежал на дне в пяти метрах от берега, недалеко от Дома Черепановых. На камне старославянской азбукой высечена молитва «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас».
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Сейчас камень находится в тагилстроевском отделении центра — для его транспортировки понадобился экскаватор. Спасатели заявили, что готовы передать его музею или церкви.
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