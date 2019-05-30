ВЦИОМ: в России снизилось количество непьющих

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным социологов количество непьющих россиян уменьшилось с 40% до 33%, передаёт «Коммерсант» результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 67% опрошенных время от времени выпивают.
По данным ВЦИОМ, несколько раз в неделю пьют 6% опрошенных, пару раз в месяц 18%, один раз 16%, ещё реже 27%. Также примерно треть опрошенных заявили, что курят табак. Большинство из них курят не менее одной пачки в день.
За питанием следят 59% опрошенных. «Совершенно здоровыми» себя чувствуют 21%, поэтому они употребляют любые продукты. Также ВЦИОМ отметил, что выросло число тех, кто не следит за своим рационом из-за нехватки денег. В прошлом году их было 14%, а сейчас 19%. Опрос проводили 28 мая. Было опрошено 1600 респондентов старше 18 лет, через телефонное интервью.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей