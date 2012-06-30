Ко Дню молодежи в Нижнем Тагиле будет приурочено около пятидесяти мероприятий

Одним из самых ярких событий дня станет концерт группы «Инфинити» на Театральной площади. До приезжих исполнителей на сцену выйдут творческие коллективы и музыканты Нижнего Тагила.

При этом мероприятия на Главной сцене Театральной площади начнутся еще с 15:30. Карнавальное шествие «По странам мира», которое будет стартовать от площади у КДК «Современник», прошествуя по проспекту Ленина, придет на Театральную площадь.

Праздничная программа «Мы - молодые!» начнется поздравительного слова мэра Нижнего Тагила Валентины Исаевой. Далее там же состоится презентация трудовых отрядов мэра, отгремит фестиваль «Молодая семья 2012», а также пройдет выступление победителей городских фестивалей творчества молодежи.

Зная тягу молодежи к спорту и спортивным мероприятиям, организаторы праздника, Отдел по делам молодежи Администрации города, откроют спортивную площадку «Тагил спортивный» у ЦентральнойГородской библиотеки. На ней пройдут выступления молодых спортсменов города.

В парке Бондина же соберутся любители экстремального спорта: своими выступлениями порадуют зрителей роллеры, скейтбордисты, BМX-ты (экстремальные велосипедисты).

Спортивный дух праздника будет чувствоваться и на набережной Тагильского пруда. Там на спортивной площадке «Локомотив» пройдет турнир по пляжному волейболу.

Около комплекса «Родина- Киномакс» внимание отдыхающих привлекут танцоры и защитники здорового образа жизни. Там состоится акция «Здоровым быть модно!» и четыре часа подряд, с 16 до 20 часов, в рамках танцевальная площадка «Open Jam» будут зажигать профессионалы и любители уличных танцев.

В преддверии Дня молодежи пройдет большой праздник для рокеров Нижнего Тагила. Они соберутся у КДК «Современник» с 17 до 21 часа 29 июня и будут расслабляться под выступления рок-коллективов города.

Полный список мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи, можно посмотреть в календаре афишна портале Tagilcity.ru.

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