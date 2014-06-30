Самые молодежные выходные в Нижнем Тагиле: кто реально зажег? (ФОТО)

Суббота для многих стала мега-спортивной и позитивной. Начнем с площадки в самом центре города, где перед кинотеатром «Родина» несколько часов подряд шла реальная трансформация из «человека обычного» в «человека танцующего» - Open Jam Dance Event. Организаторы – уже известные своими яркими проектами студия танцев BNS во главе с Андреем Sneik, а также Уральское хип-хоп объединение BNS и кинотеатр «Родина 3D».

Без лишних слов, это была настоящая тусовка. В Нижний Тагил съехались представители Питера, Серова, Екатеринбурга, Челябинска, Баранчи, Алапаевска, Салды. Квадрат, где танцоры показывали мастерство, как магнит притягивал гуляющих. Под миксы известного в среде Dj Craft, решалась судьба участников в стилях Locking, Breaking, Popping, Hip Hop, House. Судейство выпало на долю сильнейших танцоров Урала, победителей, финалистов и призеров огромного числа фестивалей и баттлов: Кирилл Ларионов, он же ZooLock, Владимир Рябинкин, Малюга и B-boy Шурик.

Места распределились следующим образом, и что радует, тагильчане отхватили львиную долю первых мест:

Фото из социальных сетей

Это, кстати, был уже 3-й Open Jam в этом году, и дальше только больше. Отдельно хочется отметить энергию и азарт, с которыми BNS делают свои мероприятия. Если вы думаете, что все это проходит с поддержки Администрации, или что ребята заколачивают огромные суммы – нет. Бесплатное зрелище и возможность «подняться» для тагильских танцоров таят в себе пару нескромных деталей. Для общего сведения: чтобы получить материальную поддержку от управления по делам молодежи – нужно быть некоммерческой общественной организацией, «коммерстантам» со сколь угодно благими идеями добро не дадут.

Ну а для тех, кто умудрился пропустить событие: готовьтесь! 4 октября, в день 6-й годовщины BNS, пройдет очередной, страшно представить каких масштабов, Open Jam – воркшопы, баттлы, именитые гости, тусовки – все для танцующих и качающих. День рождения – отличный повод встряхнуть Тагил!

Параллельно в экологически чистой части Тагила, а именно на Муринских прудах, состоялся 2-й этап велогонки Мала-Хит. Который год подряд магазин «Спортик» дает возможнолсть на своей шкуре испытать, что есть «крутые подъемы, головокружительные спуски, динамичные повороты, камни, корни и море драйва!».

Более 70 участников от деток и любителей до настоящей элиты велоспорта соревновались за призы спонсоров и попросту получали заряд бодрости, рассекая по лесным дорогам. Кстати, кому интересно узнать, как выглядит трасса гонки и попробовать свои силы – как говорится, welcome! Организаторы обещают не снимать разметку до среды.

Фото со страницы встречи «Кубок 2014 по кросс-кантри Мала-хит»

Что касается воскресенья, его можно условно поделить на «Для девочек» и «Для мальчиков». Несложно догадаться, что мужское население города собралось посмотреть на новинки автозвука и торжество изобретательской мысли, когда отличный бас выдает с виду мало примечательная деревянная коробочка. Не обошлось без «крутых тачек», часть из которых тагильчане уже узнают. А это намек – нужно больше новых участников!

Фото из группы «Типичный тагильчанин»

А вот молоденькие тагильчанки издавали максимум звука на концерте долгожданной московской группы «30.02». Двое парней Михаил Шалманов и Валентин Ткач собрали огромную толпу. Сейчас на их страничке в социальных сетях километровые посты благодарности от тагильчан. Кстати, к нам на концерт ехали даже с других городов!

Концерт в Нижнем Тагиле отличный! Прекрасный звук, прекрасные голоса! Ребята, ваша энергетика зарядила позитивом! Спасибо за автограф-сессию! пишут поклонницы.

И, конечно, не обошлось без ставших традиционными показательных выступлений силовиков-гиревиков, воркаутеров, гимнасток и даже ролевиков.

А как вам праздник?