В День молодежи в Нижнем Тагиле незаконно торговали алкоголем, а 19 человек были оштрафованы за распитие

При проверке летнего кафе около КДК «Современник», расположенного в непосредственной близости с местом проведения массовых мероприятий, сотрудники отдела по исполнению административного законодательства ММУ МВД России «Нижнетагильское» выявили ряд нарушений.

В кафе зафиксировали факт продажи алкогольных напитков несовершеннолетним, за что в отношении продавца составлен административный протокол.

Помимо этого в кафе незаконно реализовывали крепкие спиртные напитки. Вся алкогольная продукция, а это более восьмисот литров изъята полицейскими из торговой точки. В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол по ч.3 ст. 14.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ, материалы направлены для рассмотрения в суд.

За продажу алкоголя несовершеннолетним будет привлечена к административной ответственности и продавец-бармен летнего кафе, расположенного на берегу реки Тагил по ул. Серова. Более 200 литров пива изъяты правоохранителями и будут находиться на ответ-хранении до решения суда сообщили в полиции Нижнего Тагила.

Во время проведения праздничных мероприятий сотрудники полиции предупреждали граждан о возможном наказании за распитие спиртного в общественных местах. Кто-то с пониманием относился к замечаниям и избавлялся от спиртного, кто-то демонстративно продолжал выпивать, за что и были привлечены к административной ответственности.

Всего таких злостных нарушителей оказалось 14, один из которых, даже держа в руках административный протокол, продолжал потягивать пиво из бутылки. Завидев полицейских, парень спрятал бутылку в брюки, но это его не спасло. По дороге в отдел полиции нарушитель грозил полицейским увольнением, правда уже по прибытии на место затих и успокоился.

19 тагильчан привлечены к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.