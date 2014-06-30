Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В День молодежи в Нижнем Тагиле незаконно торговали алкоголем, а 19 человек были оштрафованы за распитие
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В День молодежи в Нижнем Тагиле незаконно торговали алкоголем, а 19 человек были оштрафованы за распитие

30 июня 2014, 16:35Общество
Читайте
также
Что делать при укусе змеи?
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»