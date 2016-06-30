Вагонские подростки облюбовали заброшенный комплекс на ул. Максарева: закрыть доступ к зданию вне компетенции Администрации Нижнего Тагила (ФОТО)

Потому организация мер по ограничению доступа горожан на его территорию за счёт городского бюджета будет нецелевым расходованием бюджетных средств, рапортует управление муниципального имущества Администрации Нижнего Тагила:

Объект незавершенного строительства числится на балансе ГКУ СО «Управление капитального строительства Свердловской области».[…] Вопрос о принятии мер в отношении указанного объекта относится к компетенции «Управления капитального строительства».[…] Так как объект не является муниципальной собственностью, расходование бюджетных средств города Нижнего Тагила на мероприятия, связанные с ограничением доступа или сносом, будут считаться нецелевым расходованием бюджетных средств сообщает Администрация Нижнего Тагила.

Между тем, в начале 2016 года на территории заброшенного объекта серьезно травмировался подросток. В полиции рассказали, что это далеко не первый трагический инцидент на территории комплекса заброшенных зданий.

Лето – время каникул для школьников. Некоторые юные тагильчане, как можно видеть на фотографиях, выбирают территорию заброшенного комплекса в качестве места, подходящего для опасных селфи и приобщения к взрослым напиткам.

Все фотографии из социальных сетей. На них изображены подростки Нижнего Тагила.