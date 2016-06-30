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Вагонские подростки облюбовали заброшенный комплекс на ул. Максарева: закрыть доступ к зданию вне компетенции Администрации Нижнего Тагила (ФОТО)
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вагонские подростки облюбовали заброшенный комплекс на ул. Максарева: закрыть доступ к зданию вне компетенции Администрации Нижнего Тагила (ФОТО)

30 июня 2016, 18:00ОбществоПавел Щербина
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