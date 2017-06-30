Дети на крышах Нижнего Тагила: как бороться с прогулками на высотках и нужно ли? (ФОТО, ВИДЕО)
С приходом лета подростки Нижнего Тагила всё чаще выбирают для отдыха и досуга не дворы, спортплощадки и другие благоустроенные территории, а крыши многоквартирных домов.
Это детское увлечение вызывает беспокойство у старшего поколения тагильчан. За последние две недели июня в редакцию TagilCity.ru поступило несколько обращений.
Иногда обеспокоенные горожане успевают зафиксировать посещение детьми крыши на фото и видео.
На Береговой-Краснокаменской, 7 на крыше дома каждый день собираются подростки. Кто держит вход на крыши свободным для их доступа? -- возмутилась тагильчанка Юлия в разговоре с журналистом TagilCity.ru.
Как оказалось, крыша этого многоэтажного дома на Красном камне не единственная, которую облюбовали юные любители опасных селфи и видов с высоты.
Около 21:00 на крыше дома №36 на Уральском проспекте группа подростков-экстремалов прыгала по ней на виду у многочисленных прохожих. Полиции никто не дождался, хотя я вызывал рассказал журналистам TagilCity.ru житель ГГМ.
Фото и видео: 26 июня, 2017 г.
Однако крыши - не единственное и далеко не самое опасное сооружение, на высоте которых юные тагильчане проводят свободное время и делают селфи. Двое подростков чуть не довели до инфаркта жительницу соседнего дома своей фотосессией на осветительной мачте стадиона «Высокогорец».
Два подростка залезли на осветительную матчу стадиона «Выскогорец» и фотографировались на самом краю. Я очень за них переживала, у меня чуть инфаркт не случился. Я вызвала полицию, но мы её не дождались. Вдоволь нафотографировавшись, парни ушли восвояси рассказала журналистам TagilCity.ru жительница Выи Елена.
В отделе по делам несовершеннолетних полиции Нижнего Тагила подтвердили, что периодически от граждан поступают сообщения о детях, находящихся на крышах.
С начала 2017 года поступило 11 сообщений о детях и подростках, находящихся на крыше. В пяти случаях юные граждане были доставлены в отделение.
- На ул. Папанина, 5 юноша в возрасте 17 лет распивал спиртные напитки. С ним была проведена беседа, а также оформлен протокол по ст. 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения).
- На крыше одного из домов Тагилстроя две девочки 14 и 15 лет делали надписи суицидального характера. Девочки были поставлены на учёт. По факту их надписей следственный комитет начал проверку по ст. 110 (доведение до самоубийства).
- На крыше высотного дома на перекрёстке улиц Серова и Пархоменко были задержаны подростки 16 и 17 лет. Каких-то опасных намерений они не имели, правонарушений не совершали. Для общей безопасности управляющей компании было предписано надёжно закрыть проход на крышу, -- рассказала журналистам TagilCity.ru начальник отделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Нижнетагильское» Татьяна Пинаева.
В полиции отметили, что подобные предписания после жалоб граждан выдаются управляющим компаниям всегда. А провести беседу с юными любителями экстрима не всегда возможно в силу того, что горожане сначала снимают на видео и смотрят на детей на крышах, а обращаются в полицию, когда те уже уходят. Но важнее любых предписаний и бесед с полицейскими, по мнению Татьяны Пинаевой, родительское внимание и забота о детях.
В связи с ажиотажем по поводу «групп смерти» в социальных сетях полицией была проделана очень большая работа по общению с родителями. К сожалению, многие из них заняты исключительно зарабатыванием денег и устройством личной жизни, искренне полагая, что в 12-13 лет их дети абсолютно самостоятельны. Мы рассказывали родителям о том, как внимательно нужно относиться к ребёнку, как распознать опасные перемены в его поведении и что их не нужно игнорировать. Нужно как можно скорее обращаться к специалистам отметила Татьяна Пинаева.
Подобной точки зрения придерживается также детский и подростковый психотерапевт Дмитрий Винокуров. По его мнению, посещение крыш не нужно запрещать, в городе должны появиться крыши, на которых будет приятно и безопасно находиться.
Я не сторонник запретов. Я считаю, что своими детьми нужно интересоваться, играть с ними. Ну что плохого, если ребёнок залезет на крышу вместе с отцом? Если говорить о крышах, я вспоминаю пример Санкт-Петербурга, где очень многие крыши благоустроены, там стоят кресла, стулья, люди проводят там свидания, смотрят на звёзды, встречают рассветы. Я считаю замечательным, если бы и в Нижнем Тагиле появилось что-то подобное отметил врач в разговоре с журналистами TagilCity.ru.
А пока этого не произошло, крыши обычных многоэтажных домов и другие высокие конструкции остаются смертельно опасными местами для игр и фотосессий.
© Павел Щербина, TagilCity.ru