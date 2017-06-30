Дети на крышах Нижнего Тагила: как бороться с прогулками на высотках и нужно ли? (ФОТО, ВИДЕО)

Это детское увлечение вызывает беспокойство у старшего поколения тагильчан. За последние две недели июня в редакцию TagilCity.ru поступило несколько обращений.

Иногда обеспокоенные горожане успевают зафиксировать посещение детьми крыши на фото и видео.

На Береговой-Краснокаменской, 7 на крыше дома каждый день собираются подростки. Кто держит вход на крыши свободным для их доступа? -- возмутилась тагильчанка Юлия в разговоре с журналистом TagilCity.ru.

Как оказалось, крыша этого многоэтажного дома на Красном камне не единственная, которую облюбовали юные любители опасных селфи и видов с высоты.

Около 21:00 на крыше дома №36 на Уральском проспекте группа подростков-экстремалов прыгала по ней на виду у многочисленных прохожих. Полиции никто не дождался, хотя я вызывал рассказал журналистам TagilCity.ru житель ГГМ.

Фото и видео: 26 июня, 2017 г.

Однако крыши - не единственное и далеко не самое опасное сооружение, на высоте которых юные тагильчане проводят свободное время и делают селфи. Двое подростков чуть не довели до инфаркта жительницу соседнего дома своей фотосессией на осветительной мачте стадиона «Высокогорец».

Два подростка залезли на осветительную матчу стадиона «Выскогорец» и фотографировались на самом краю. Я очень за них переживала, у меня чуть инфаркт не случился. Я вызвала полицию, но мы её не дождались. Вдоволь нафотографировавшись, парни ушли восвояси рассказала журналистам TagilCity.ru жительница Выи Елена.

В отделе по делам несовершеннолетних полиции Нижнего Тагила подтвердили, что периодически от граждан поступают сообщения о детях, находящихся на крышах.

С начала 2017 года поступило 11 сообщений о детях и подростках, находящихся на крыше. В пяти случаях юные граждане были доставлены в отделение.

На ул. Папанина, 5 юноша в возрасте 17 лет распивал спиртные напитки. С ним была проведена беседа, а также оформлен протокол по ст. 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

На крыше одного из домов Тагилстроя две девочки 14 и 15 лет делали надписи суицидального характера. Девочки были поставлены на учёт. По факту их надписей следственный комитет начал проверку по ст. 110 (доведение до самоубийства).

На крыше высотного дома на перекрёстке улиц Серова и Пархоменко были задержаны подростки 16 и 17 лет. Каких-то опасных намерений они не имели, правонарушений не совершали. Для общей безопасности управляющей компании было предписано надёжно закрыть проход на крышу, -- рассказала журналистам TagilCity.ru начальник отделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Нижнетагильское» Татьяна Пинаева.

В полиции отметили, что подобные предписания после жалоб граждан выдаются управляющим компаниям всегда. А провести беседу с юными любителями экстрима не всегда возможно в силу того, что горожане сначала снимают на видео и смотрят на детей на крышах, а обращаются в полицию, когда те уже уходят. Но важнее любых предписаний и бесед с полицейскими, по мнению Татьяны Пинаевой, родительское внимание и забота о детях.

В связи с ажиотажем по поводу «групп смерти» в социальных сетях полицией была проделана очень большая работа по общению с родителями. К сожалению, многие из них заняты исключительно зарабатыванием денег и устройством личной жизни, искренне полагая, что в 12-13 лет их дети абсолютно самостоятельны. Мы рассказывали родителям о том, как внимательно нужно относиться к ребёнку, как распознать опасные перемены в его поведении и что их не нужно игнорировать. Нужно как можно скорее обращаться к специалистам отметила Татьяна Пинаева.

Подобной точки зрения придерживается также детский и подростковый психотерапевт Дмитрий Винокуров. По его мнению, посещение крыш не нужно запрещать, в городе должны появиться крыши, на которых будет приятно и безопасно находиться.

Я не сторонник запретов. Я считаю, что своими детьми нужно интересоваться, играть с ними. Ну что плохого, если ребёнок залезет на крышу вместе с отцом? Если говорить о крышах, я вспоминаю пример Санкт-Петербурга, где очень многие крыши благоустроены, там стоят кресла, стулья, люди проводят там свидания, смотрят на звёзды, встречают рассветы. Я считаю замечательным, если бы и в Нижнем Тагиле появилось что-то подобное отметил врач в разговоре с журналистами TagilCity.ru.

А пока этого не произошло, крыши обычных многоэтажных домов и другие высокие конструкции остаются смертельно опасными местами для игр и фотосессий.