Украинские производители нефтепродуктов требуют пошлин на российскую продукцию
«Укртатнафта», «Укргаздобыча» и «Укрнафта» обратились у украинскому правительству с просьбой ввести пошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ.
В настоящее время Украина импортирует до 47% дизтоплива от общего объема импорта из России. Доля российского сжиженного газа составляет 55%. Кроме ввода компенсационных пошлин на эти два российских продукта, украинский бизнес требует введения их и для других нефтепродуктов из РФ. Пошлины, по мнению представителей украинской нефтеотрасли, должны защитить внутреннего производителя.
Однако на заседании экспертного совета при украинском Минэнерго отметили, что введение пошлин и квот может привести к антиконкурентному сговору основных импортеров. А это, в свою очередь, приведет к росту цен.
Отмечается, что украинские нефтепроизводители хотят уменьшить долю российских товаров на украинском рынке в пользу поставщиков из Польши, Литвы и Белоруссии. Пошлина, на которой настаивают украинские лоббисты – 8,46%, пишет oilcapital.ru.