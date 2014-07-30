Организация поставок детской обуви оптом в розничный магазин

Успеху предпринимателя в этом случае помогают сразу несколько факторов, которые не могут изменить ни колебания на рынке, ни изменения в достатке граждан:

дети очень быстро растут, и новые предметы детской одежды требуются постоянно;

при самых стесненных обстоятельствах люди стремятся выделить средства на приобретение детской одежды для своих малышей и стараются не экономить на ее цене;

наличие детской моды, сравнительно недавно оформившейся в России, подталкивает людей к покупке детской обуви от известных брендов, которая может стоить значительно дороже аналогов.

При организации торговли детской обувной продукцией без рядов следует учитывать все факторы, влияющие на спрос на нее.

Детская обувь оптом без рядов может закупаться оптом у разных поставщиков. Их выбор на современном рынке велик. И приступая к выбору компании-поставщика, следует учесть некоторые аспекты сотрудничества с ней.

Выбор поставщика детской обуви оптом без рядов для розничного магазина

Главным аргументом в пользу той или иной детской марки, разумеется, является качество и привлекательный внешний вид товара. Это те два достоинства, которые в первую очередь заметят и родители, и сами дети, а следовательно, именно на таких моделях они остановят свой выбор. Однако для розничного торговца не менее важно при сотрудничестве с той или иной маркой детской обуви без рядов обеспечить для себя наилучшие условия поставок: кратчайшие сроки, широкий выбор детских моделей, возможность различных вариантов оплаты, скидки за приобретение больших партий товара.

Опираясь на вышеперечисленное, можно выделить на российском рынке детской обуви без рядов несколько производителей, сочетающих высокое качество товара и наилучшие условия продаж.

Из отечественных компаний это:

«Капика» ;

«Сказка»;

«Зебра»;

«Котофей»;

«Дисней».

Из зарубежных можно назвать такие детские бренды, как:

Flamingo;

El Tempo;

Demar.

Однако для небольшого магазина детских вещей, осуществляющего торговлю детской обувью, будет достаточно проблематично наладить связи со всеми производителями напрямую. Объемы продаж в розничных магазинах не так велики, а потому и рассчитывать на скидки или бонусы от производителей не приходится. В этом случае есть лучший выход.

Детская обувь от производителя оптом без рядов может быть приобретена у компании-представителя изготовителя. Такие компании получают особые условия при покупке оптом детской обуви у производителей, а потому их цены и условия продаж намного выгоднее для небольших розничных магазинов или торговых сетей. Плюсом такого сотрудничества можно назвать и налаженную систему поставок, благодаря которой предприниматель не будет терять ни минуты времени при получении своего заказа, что особенно важно в торговле детской обувью. Ведь каждый сезон диктует свои особенности спроса.

Грамотная организация поставок сезонной детской обуви оптом

При создании детского магазина или торговой сети очень важно помнить, что одним из главных условий успеха бизнеса является его правильная постановка. Необходимо тщательно отслеживать несколько моментов, влияющих на продажу детской обуви:

качество;

внешняя привлекательность;

попадание в модные детские тенденции;

соответствие сезону.

Последнее особенно важно, поскольку точное попадание в спрос гарантирует высокие продажи в любое время года. А для этого детская без рядов обувь оптом, соответствующая каждому сезону года, должна закупаться у поставщика именно к началу определенного момента бума на этот товар. Так, например, в преддверии учебного года родители спешат приобрести детям вещи для школы, а также спортивную обувь для занятий физкультурой, а наступление лета активизирует спрос на сандалии и другие виды легкой детской обуви. Умение вовремя сориентироваться в рыночной ситуации, заказать и поставить в продажу детскую обувь конкретного вида или стиля именно тогда, когда спрос на нее особенно велик, обеспечит вам прибыльность бизнеса.