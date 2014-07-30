Сегодня и завтра выгода от размещения рекламы 7 790 рублей!

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В акции не принимают участие компании, подписавшие медиаплан(ы) на размещение рекламы до начала данной акции. В акции не принимают участие дебиторы ООО «Тагил Сити» и ООО «Виа сайт». Предложение не является офертой. Количество призов ограничено. Организаторы оставляют за собой право отказать в участии в акции.