В Свердловскую область поступило еще 112 украинских беженцев

Сообщается, что беженцы в скором времени будут доставлены в Нижний Тагил в пункты временного пребывания, где им окажут всю необходимую помощь – оформление документов, медицинская и психологическая поддержка. Главная задача для них – найти работу, чтобы снять жилье.