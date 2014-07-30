В Свердловскую область поступило еще 112 украинских беженцев
30 июля 2014, 10:20Общество
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Сегодня, 30 июля, в Свердловскую область прилетело еще 112 вынужденных переселенцев, сообщает ГУ МЧС России по региону. Спецрейс с людьми приземлился в аэропорту «Кольцово».
Сообщается, что беженцы в скором времени будут доставлены в Нижний Тагил в пункты временного пребывания, где им окажут всю необходимую помощь – оформление документов, медицинская и психологическая поддержка. Главная задача для них – найти работу, чтобы снять жилье.
Всего в области на сегодняшний день находится 136 беженцев из Луганска, Краматорска, Мариуполя и других городов Украины.
Тем временем в Нижнем Тагиле продолжается сбор помощи для поступающих переселенцев. Напомним, прием вещей осуществляется по двум адресам:
- в управлении социальных программ и семейной политики Администрации города (пр. Ленина, 15), в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (телефон 41-31-07)
- проспект Ленина, 27, Нижнетагильский филиал ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»
Фото: РИАновости, Сергей Пивоваров
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