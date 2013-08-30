ЕВРАЗ объявил финансовые результаты за первое полугодие 2013 года

Ключевые показатели первого полугодия 2013 года

Комментируя результаты деятельности Компании, Президент ЕВРАЗа Александр Фролов сказал:

В то время как объемы продаж стальной продукции сохранились на уровне первого полугодия прошлого года, составив 7,8 млн тонн, финансовые результаты полугодия отражают ухудшение цен на сталь, что выразилось в снижении выручки до 7 362 млн долл. США, или на 3% по сравнению с 1-м полугодием 2012 г., и уменьшении EBITDA до 939 млн долл. США.

В течение отчетного периода мы успешно реализовали три наших инвестиционных проекта: ввели в эксплуатацию шахту «Ерунаковская-VIII», запустили после реконструкции рельсобалочный цех ЕВРАЗ ЗСМК, осуществили переход на технологию вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) на ЕВРАЗ НТМК. Все эти проекты – важные ступени в реализации стратегии Компании по увеличению сырьевой базы, расширению продуктовой линейки и сохранению позиции одного из самых низкозатратных производителей стали в мире. В то же время в сложный для мировой сталелитейной промышленности период мы пересмотрели и скорректировали планы расширения производства, чтобы значительно увеличить гибкость наших капитальных затрат.

(млн долл. США) 2013 год 2012 год Изменение Выручка 7362 7619 (3,4)% EBITDA 939 1 184 (20,7)% Чистый убыток (122) (46) 165,2% Убыток на акцию (долл. США) (0,07) (0,03) 133.3% Чистый операционный денежный поток 628 1 089 (42,3)% Капитальные затраты 492 565 (12,9)% 30 июня 2013 г. 31 декабря 2012 г. Чистый долг 7 043 6 376 10,5% Совокупные активы 18 821 17 805 5,7%

Таким образом, финансовую устойчивость предприятия можно оценить как нормальную. Напомним, всего в градации 4 типа устойчивости: абсолютная, нормальная, неустойчивое состояние и кризисное финансовое состояние. Судя по предоставленным данным, активы превышают долг, а значит, предприятие проводит верные мероприятия для развития и стабилизации с учетом состояния мировой экономики. Добавим, в 2012 году рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинг EVRAZ GROUP до уровня Ва3 (прогноз Стабильный). Рейтинг данного агентства считается самым влиятельным в мире, их система оценки рисков наиболее точно отражает вероятность финансовых потерь.

Стальной сегмент:

• Выручка стального сегмента — 6 416 млн долл. США (-9% по сравнению с 1-м полугодием 2012 г.);

• Производство стали — 8,1 млн тонн (-3%);

• Полная загрузка российских мощностей по производству длинномерного строительного проката благодаря высокому спросу на внутреннем рынке;

• Объем внешних продаж стальной продукции — 7,8 млн тонн (+1%);

• Временный рост продаж полуфабрикатов. Ожидается, что структура продаж изменится во 2-м квартале 2014 г. после выхода на проектную мощность рельсобалочного стана ЕВРАЗ ЗСМК.

Горнодобывающий сегмент:

• Выручка горнодобывающего сегмента — 1 622 млн долл. США (по сравнению с 1 383 млн долл. США в 1-м полугодии 2012 г.), включая выручку ОАО «Распадская» (228 млн долл. США);

• Добыча коксующегося угля — 9,1 млн тонн (1-е полугодие 2012 г. – 4 млн тонн), включая 4 млн тонн, добытые ОАО «Распадская»;

• Стабильные объемы производства товарной железорудной продукции - 10,5 млн тонн.

Ванадиевый сегмент:

• Выручка ванадиевого сегмента — 268 млн долл. США (+2% по сравнению с первым полугодием 2012 г.);

• Производство первичного ванадия (шлака) — 10 836 тонн (-5%);

• Объем внешних продаж ванадиевой продукции — 8 612 тонн (-11%). На объем продаж повлияли сроки получения российской экспортной лицензии.

Инвестиционная программа:

• Капитальные затраты в первом полугодии 2013 г. составили 492 млн долл. США (по сравнению с 565 млн долл. США в первом полугодии 2012 г.). Снижение вызвано завершением нескольких важных инвестиционных проектов (реконструкция рельсобалочного цеха ЕВРАЗ ЗСМК, проект по внедрению технологии вдувания ПУТ на ЕВРАЗ НТМК, запуск шахты «Ерунаковская-VIII»), а также мерами по оптимизации капитальных затрат;

• Размер капитальных затрат на 2013 г. снижен до 0,9-1 млрд долл. США при первоначальном бюджете в 1,3 млрд долл. США;

• Модернизация рельсобалочного цеха ЕВРАЗ ЗСМК завершена в январе 2013 г., идет наращивание объемов производства для выхода на проектную мощность;

• Проект по внедрению технологии вдувания пылеугольного топлива на ЕВРАЗ НТМК достиг проектных параметров в апреле 2013 г., работы над аналогичным проектом на ЕВРАЗ ЗСМК продолжаются;

• Шахта по добыче коксующегося угля «Ерунаковская-VIII» введена в эксплуатацию в феврале 2013 г., разработка Межегейского месторождения коксующихся углей продолжается;

• В ближайшее время в Казахстане будет введен в эксплуатацию Восточный стан.

Слияния и поглощения:

• Приобретение контрольной доли участия в ОАО «Распадская» в январе 2013 г. за 964 млн долл. США, оплаченной акциями, варрантами и наличными, в результате чего доля участия в компании составила 82%;

• Приобретение у ОАО «АЛРОСА» 51% акций ОАО ГМК «Тимир» в апреле 2013 г. примерно за 160 млн долл. США.

Долг и ликвидность:

• Чистый долг — 7 043 млн долл. США (по сравнению с 6 376 млн долл. США на 31 декабря 2012 г.), включая 453 млн долл. США чистого долга в результате консолидации ОАО «Распадская»;

• Денежные средства и краткосрочные депозиты — 1 537 млн долл. США;

• Проведено размещение семилетних еврооблигаций на сумму 1 млрд долл. США с исторически минимальной для ЕВРАЗа ставкой по купону – 6,5% годовых;

• ЕВРАЗ досрочно выплатил структурированный кредит в 950 млн долл. США со сроком погашения в 2015 г. и определенными ковенантами к соотношению чистый долг/EBITDA;

• В июле 2013 г. агентство Fitch присвоило Evraz Group S.A. и EVRAZ plc долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») «BB-». Прогноз по рейтингу – «Стабильный».

Дивиденды

• Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия 2013 г.