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#домахорошо
Тренер утонувшего в бассейне 7-летнего тагильчанина осужден на два года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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S1200

Тренер утонувшего в бассейне 7-летнего тагильчанина осужден на два года

Сегодня, 14:50Общество
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