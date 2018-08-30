Тренер утонувшего в бассейне 7-летнего тагильчанина осужден на два года

Следствие доказало, что 2 октября 2017 года 57-летний тренер недосмотрел за 7-летним воспитанником. Мальчик слишком долго находился на глубине. Из воды его вытащил 14-летний подросток. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик умер.

Тренер не признал свою вину и заявил, что произошедшее было несчастным случаем. Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы с лишением права заниматься тренерской деятельностью на срок 1,5 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.