Пуш-уведомления сэкономили Альфа-Банку более 500 млн руб

В Альфа-банке с начала года уже сэкономили более полумиллиарда рублей за счет снижения количества SMS-уведомлений, к концу года эта цифра может достигнуть миллиарда, пишет transsibinfo.com. В “Московском кредитном банке” также считают, что пуш-уведомления намного выгоднее. В “СМП-банке” добавили, что выгода ощутима на фоне растущих расценок за услуги сотовых операторов.

Пуш-уведомления представляют собой всплывающие оповещения, это современный и удобный способ информирования клиентов. К такому выводу пришли топовые российские банки. Плюсы очевидны: в такие уведомления можно вместить неограниченное количество текста, добавить картинку или нужную ссылку, отметили в Сбербанке. Доступа к всплывающим уведомлениям у сторонних предложений не будет, поэтому «пуши» безопаснее для клиентов, код подтверждения операции перехватить будет нельзя. Кроме того, в истории пуш-уведомлений удобнее найти нужную информацию.

Опрошенные банки подтвердили: пуш-уведомления гораздо дешевле привычных смс. Так, в “Райффайзенбанке” сообщили, что без нового канала информирование уходило на 20–25% больше средств.

В Центробанке напомнили, что по закону финансовая организация обязана информировать клиента о совершении каждой операции по платежной карте, это определяется договором с клиентом.