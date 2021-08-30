«Единая Россия» проконтролирует перечисление единовременных выплат пенсионерам

Не могу не отметить, что получение этой выплаты не учитывается при определении права на другие выплаты и при предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством. Удерживать имеющиеся долги и взыскания из этой суммы также нельзя. Важно не допустить бюрократических задержек и провести эту работу максимально оперативно. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области готовы проконтролировать этот вопрос», - отметила она.