«Единая Россия» проконтролирует перечисление единовременных выплат пенсионерам

В российских регионах контроль за сроками выплат и их исполнением возьмут на себя сами единороссы. Первыми деньги получат держатели банковских карточек, куда переводят пенсии. Их количество составляет примерно 30 млн человек. Еще где-то 13 млн гражданам предоставят выплату в отделениях «Почты России». Об этом информирует nashgorod.ru.
По словам первого замглавы фракции «Единой России» в нижней палате парламента Андрея Исаева, финансы на единовременную помощь пенсионерам выделят из дополнительных доходов федеральной казны.
С началом восстановительного роста экономики эти денежные средства, идут на решение социальных проблем. Последние пару лет инфляция была заметно выше прогноза, достигая 6,5%, а если говорить о потребительском наборе, который приобретают пожилые россияне, то она выше. В связи с этим Владимир Путин заявил о единовременных выплатах в качестве меры, которая компенсирует подобный рост инфляции, пояснил Андрей Исаев.
Всего единовременные выплаты получат примерно 43 млн пенсионеров. Власти поддержат и отставных военных, которые получают военную пенсию в связи с выслугой лет и особыми условиями службы. Они рано выходят на заслуженный отдых.
Секретарь генерального совета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак призвал сделать единовременные выплаты максимально оперативными и удобными для граждан.
Штабам общественной поддержки нужно выстроить канал коммуникаций и максимально широко провести разъяснительную работу. Каждый факт задержки или ущемления прав надо не просто регистрировать, но оперативно реагировать на него. Задачу, поставленную президентом, надо выполнить, заявил Андрей Турчак.
Сайт партии «Единая Россия» сообщает, что 24 августа Путин подписал распоряжение, которое предусматривает единовременную денежную выплату всем категориям пенсионеров, включая трудоустроенных. Обеспечить ее российский лидер потребовал в ходе разговора с представителями партии. Во время диалога его участники затронули тему итогов сбора инициатив в народную программу единороссов. Пенсионерам выплатят из бюджета по 10 000 рублей. Выплаты назначили без подачи лишних заявлений. Помимо этого, ее защитили от списаний по исполнительным производствам.
Председатель Заксобрания Свердловской области, региональный координатор партпроекта «Старшее поколение» Людмила Бабушкина рассказала, что данная выплата не повлияет на право получения иной поддержки.
«В Свердловской области 1 млн 373 тыс. пенсионеров, в том числе 280 тыс. - работающих. Уверена, что поручение президента в нашем регионе будет выполнено неукоснительно, и пенсионеры получат выплаты своевременно. Важно, что никаких заявлений для этого подавать не нужно, - Пенсионный фонд на основании имеющихся документов проведет всю необходимую работу самостоятельно.
Не могу не отметить, что получение этой выплаты не учитывается при определении права на другие выплаты и при предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством. Удерживать имеющиеся долги и взыскания из этой суммы также нельзя. Важно не допустить бюрократических задержек и провести эту работу максимально оперативно. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области готовы проконтролировать этот вопрос», - отметила она.