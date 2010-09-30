Фотовыставка, посвященная древностям Горбуновского торфяника, откроется Екатеринбурге

Как рассказали организаторы мероприятия, выставка представляет собой совместный проект Нижнетагильского музея–заповедника, Нижнетагильской государственной социально–педагогической академии и Института Истории и археологии УрО РАН. Большая часть фотографий демонстрируется впервые.

Отметим, что Горбуновский торфяник расположен в окрестностях Нижнего Тагила. Он давно приобрел мировую известность благодаря обнаруженным здесь уникальным археологическим памятникам.

Своеобразным археологическим брендом Горбуновского торфяника является VI Разрез. Культурный слой содержит остатки деревянных настилов и находки ковшей в виде водоплавающих птиц, фигурок лосей, антропоморфных идолов, а также полозьев саней, весел, фрагментов луков.