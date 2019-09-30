Альфа-Банк улучшает условия по ипотеке с 1 октября

Со вторника, второго октября этого года, «Альфа-Банк» начнет предоставлять более выгодные условия по ипотеке. Клиентам финансовой организации ипотечный заем станут оформлять по ставке от 8,49%.
Глава розничного бизнеса «Альфа-Банка» Майк Тач рассказал о снижении на 0,8% ставки по ипотеке на новые дома. Минимальная ставка будет равна 8,49%. Ставка по кредитам на готовое жилье снизится на 0,4% - до 9,19%, информирует Newsnn.ru.
Сейчас для клиентов «Альфа-Банка» действуют различные ипотечные программы. Речь идет о приобретении жилья как на первичном, так и на вторичном рынках. В число таких входят кредиты с минимальным первоначальным взносом от 10% цены квартиры или дома, а также займы под залог жилья, уже находящегося в собственности.
Получить ипотеку в «Альфа-Банке» реально на срок от 3 до 30 лет. Клиенты финансового учреждения имеют возможность использовать в качестве первоначального взноса деньги материнского капитала. Данными средствами также можно полностью погасить ипотеку на покупку уже готового или еще находящегося в процессе возведения жилища. Заемщик должен внести личные средства в размере не менее 5% от стоимости покупаемой недвижимости.
В последние годы «Альфа-Банк» сильно укрепился в первой десятке самых крупных игроков в России. Не так давно структура оказалась в топ-5 по объему ипотечных кредитов. С начала нынешнего года ипотечный портфель «Альфа-Банка» возрос более чем на 90%. По данным на первое сентября текущего года, он уже превысил отметку в 67 миллиардов рублей. В июле доля рынка «Альфа-Банка» по объему выданных ипотечных займов по всей РФ достигла 3,05%.