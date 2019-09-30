Альфа-Банк улучшает условия по ипотеке с 1 октября

Глава розничного бизнеса «Альфа-Банка» Майк Тач рассказал о снижении на 0,8% ставки по ипотеке на новые дома. Минимальная ставка будет равна 8,49%. Ставка по кредитам на готовое жилье снизится на 0,4% - до 9,19%, информирует Newsnn.ru.

Сейчас для клиентов «Альфа-Банка» действуют различные ипотечные программы. Речь идет о приобретении жилья как на первичном, так и на вторичном рынках. В число таких входят кредиты с минимальным первоначальным взносом от 10% цены квартиры или дома, а также займы под залог жилья, уже находящегося в собственности.

Получить ипотеку в «Альфа-Банке» реально на срок от 3 до 30 лет. Клиенты финансового учреждения имеют возможность использовать в качестве первоначального взноса деньги материнского капитала. Данными средствами также можно полностью погасить ипотеку на покупку уже готового или еще находящегося в процессе возведения жилища. Заемщик должен внести личные средства в размере не менее 5% от стоимости покупаемой недвижимости.