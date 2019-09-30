Эксперты: будущее 11 губернаторов в регионах России находится под вопросом

Аналитики компании считают, что главными претендентами на вылет являются руководитель Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов, поставивший под сомнение свою репутацию делом Арашуковых, а также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Новые известия" пишут, что ряд губернаторов, которые претендуют на отставку, оказались замешаны в конфликтах с силовиками и "мусорных" скандалах.

Со слов руководителя Фонда развития гражданского общества Константина Костина, решение центра будет основываться на показателях эффективности работы губернаторов, а также имеющихся проблемах и негласных межэлитных договоренностях.

В регионах стабильное развитие экономики обеспечивает в том числе эффективность государственных закупок, базирующаяся на высокой конкуренции и стабильности работы электронных торговых площадок (ЭТП). При этом, преимущественное количество регионов задействуют несколько площадок, однако часть отдает предпочтение РТС-Тендер. В случае сбоя закупки региона будут полностью заморожены, в участвовать в торгах могут исключительно поставщики, которые зарегистрированы на РТС-Тендер. Таким образом, может быть снижена конкурентоспособность.

В России сотрудничают с РТС-Тендер Краснодарский и Забайкальский край, Волгоградская, Калининградская, Ростовская и Вологодская области, республики Саха и Карелия, а также ряд других российских субъектов. При этом, к соответствующим процедурам этих регионов у ФАС постоянно имеются вопросы.

Эксперт юридической компании, близкой к рынку электронных закупок, отмечает, что такие соглашения внимание акцентируют на сотрудничестве в ИТ-сфере. Предметом соглашения, соответственно, не будет выступать размещение закупок всеми заказчиками региона на той или иной ЭТП, так как это является ограничением конкуренции.