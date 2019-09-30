Новых хирургов в больницу Нижнего Тагила ищут через соцсети
В соцсетях стали появляться объявления о поиске хирургов в тагильские больницы. Новых специалистов ищут во всех России, сообщает «Новый день».
Например, в Демидовскую больницу нужен врач в стационар, обещанный оклад от 60 до 150 тысяч рублей в месяц «на руки». В обязанности соискателя входят оказание квалифицированной медицинской помощи, участие в оказании реанимационной помощи и проведение интенсивной терапии пациентам, использование телемедицинских технологий, взаимодействие с другими ЛПУ и отделений других профилей учреждения.
Больница в свою очередь предлагает соцпакет, гарантии и льготы, единоразовое пособие после окончания медвуза, карьерный рост, жильё, доплаты за переработки.
Напомним, ранее стало известно, что вместо уволившихся хирургов в Демидовскую больницу трудоустроили двух новых. Кроме того, операции проводили и хирурги из Екатеринбурга, работавшие в Нижнем Тагиле вахтовым методом.