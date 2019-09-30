В Екатеринбурге на площади Коммунаров погас Вечный огонь
Сегодня, 21:22ОбществоФото: Максим Путинцев / facebook.com
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Вечный огонь, который находится на площади Коммунаров в Екатеринбурге, погас. На это обратил внимание на своей странице в соцсети главный редактор «Эха Москвы — Екатеринбург» Максим Путинцев, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
А кто в курсе — что у нас стряслось с Вечным огнем? Не горит. Даже внутрь заглянул. Сломался? Отключили за неуплату? Теряюсь в догадках,пишет в Facebook Путинцев.
В мэрии Екатеринбурга сообщили, что знают о проблеме и пытаются решить её совместно с городским комитетом по благоустройству.
В диспетчерской газовой службы, которая питает Вечный огонь, оказались не в курсе произошедшего, но обещали прислать на место специалистов.
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