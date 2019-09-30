В Екатеринбурге на площади Коммунаров погас Вечный огонь

А кто в курсе — что у нас стряслось с Вечным огнем? Не горит. Даже внутрь заглянул. Сломался? Отключили за неуплату? Теряюсь в догадках,пишет в Facebook Путинцев.

В мэрии Екатеринбурга сообщили, что знают о проблеме и пытаются решить её совместно с городским комитетом по благоустройству.