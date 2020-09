Детские пособия и ОСАГО. Какие изменения ждут Россиян в октябре

С 1 октября вступает в силу ряд законов. Изменения коснутся сфер автострахования и детских выплат.

Нововведения, ожидающие граждан в октябре Электронные трудовые книжки Работающие граждане до конца года обязаны определиться в какой форме будет вестись трудовая книжка — в бумажной или электронной. Об этом работодатели должны уведомить сотрудников до конца октября. Освобождение предпринимателей и морских экспортеров от НДС От НДС полностью освободят организации, оказывающие социальные услуги. В этот перечень войдут такие направления как санаторно-курортное лечение, туризм, спортподготовка, медицинская помощь и занятость граждан. Транспортировка экспортируемых товаров морем более не попадает под действие НДС на всём маршруте следования груза. Для оформления перевозчик должен предоставить в ФНС определенный пакет документов. Гражданство Российской Федерации Иностранцы, имеющие ребенка с российским гражданством, получат право стать гражданами страны в упрощенном порядке. Ранее это могли сделать только нетрудоспособные родители. Пожертвования в общественном транспорте С 5 октября запрещается собирать пожертвования в общественном транспорте и на вокзалах. Это будет регулироваться правилами использования ящиков для пожертвований. На каждом из них обяжут указывать контактные данные организации и для какой благотворительной акции собираются денежные средства. Страхование средств садовых товариществ и ТСЖ На банковские счета товариществ садоводов и собственников жилья теперь распространяется государственная страховка в размере 1,4 миллиона рублей. Кроме них на страховые выплаты смогут претендовать некоммерческие религиозные, благотворительные организации, казачества и коренные общины. Зарплаты работникам бюджетных учреждений Работникам бюджетных учреждений, госструктур, федеральных органов власти, соцработникам, медикам, ветеринарам, сотрудникам МЧС и военным увеличат размер дохода на 3%. Запрет на курение кальянов в заведениях общепита С 30 октября в ресторанах и кафе нельзя будет курить кальян. Для этого должны быть предусмотрены отдельные заведения, в которых будет запрещена продажа готовых блюд и напитков. Отмена коронавирусных послаблений Детские пособия малоимущим С 1 октября отменяется автоматическое продление детских пособий малоимущим семьям. Теперь необходима подача соответствующих документов, если требуется переоформить выплаты. Страхование ОСАГО Для автовладельцев вновь вводится обязательно предоставление диагностической карты техосмотра для получения страхового полиса. На время эпидемии это было необязательно. Тем, кто оформил полис в этот период, потребуется предоставить карту страховщику до 31 октября. Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг Аналогично детским пособиям, субсидии продлевались без заявления и документов. С 1 октября вновь потребуются бумаги, подтверждающие право на получение льготы, а также заявление. Инвалидность На время пандемии коронавируса инвалидность можно было продлить в упрощенном порядке. Теперь он отменяется. Граждане должны лично явиться для оформления бумаг и пройти необходимые экспертизы. Пособие по безработице Меры по поддержке безработных на время коронавирусной эпидемии прекращают своё действие. Потерявшие работу после 1 марта 2020 года могли получать повышенное пособие по безработице. С 1 октября они это право теряют. К ним относятся и прекратившие деятельность предприниматели.

