Детские пособия и ОСАГО. Какие изменения ждут Россиян в октябре

Работающие граждане до конца года обязаны определиться в какой форме будет вестись трудовая книжка — в бумажной или электронной. Об этом работодатели должны уведомить сотрудников до конца октября.
От НДС полностью освободят организации, оказывающие социальные услуги. В этот перечень войдут такие направления как санаторно-курортное лечение, туризм, спортподготовка, медицинская помощь и занятость граждан.
Транспортировка экспортируемых товаров морем более не попадает под действие НДС на всём маршруте следования груза. Для оформления перевозчик должен предоставить в ФНС определенный пакет документов.
Иностранцы, имеющие ребенка с российским гражданством, получат право стать гражданами страны в упрощенном порядке. Ранее это могли сделать только нетрудоспособные родители.
С 5 октября запрещается собирать пожертвования в общественном транспорте и на вокзалах. Это будет регулироваться правилами использования ящиков для пожертвований. На каждом из них обяжут указывать контактные данные организации и для какой благотворительной акции собираются денежные средства.
На банковские счета товариществ садоводов и собственников жилья теперь распространяется государственная страховка в размере 1,4 миллиона рублей. Кроме них на страховые выплаты смогут претендовать некоммерческие религиозные, благотворительные организации, казачества и коренные общины.
Работникам бюджетных учреждений, госструктур, федеральных органов власти, соцработникам, медикам, ветеринарам, сотрудникам МЧС и военным увеличат размер дохода на 3%.
С 30 октября в ресторанах и кафе нельзя будет курить кальян. Для этого должны быть предусмотрены отдельные заведения, в которых будет запрещена продажа готовых блюд и напитков.
С 1 октября отменяется автоматическое продление детских пособий малоимущим семьям. Теперь необходима подача соответствующих документов, если требуется переоформить выплаты.
Для автовладельцев вновь вводится обязательно предоставление диагностической карты техосмотра для получения страхового полиса. На время эпидемии это было необязательно. Тем, кто оформил полис в этот период, потребуется предоставить карту страховщику до 31 октября.
Аналогично детским пособиям, субсидии продлевались без заявления и документов. С 1 октября вновь потребуются бумаги, подтверждающие право на получение льготы, а также заявление.
На время пандемии коронавируса инвалидность можно было продлить в упрощенном порядке. Теперь он отменяется. Граждане должны лично явиться для оформления бумаг и пройти необходимые экспертизы.
Меры по поддержке безработных на время коронавирусной эпидемии прекращают своё действие. Потерявшие работу после 1 марта 2020 года могли получать повышенное пособие по безработице. С 1 октября они это право теряют. К ним относятся и прекратившие деятельность предприниматели.