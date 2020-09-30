Детские пособия и ОСАГО. Какие изменения ждут Россиян в октябре

Детские пособия и ОСАГО. Какие изменения ждут Россиян в октябре

Сегодня, 14:54ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
С 1 октября вступает в силу ряд законов. Изменения коснутся сфер автострахования и детских выплат.

Нововведения, ожидающие граждан в октябре

  • Электронные трудовые книжки

Работающие граждане до конца года обязаны определиться в какой форме будет вестись трудовая книжка — в бумажной или электронной. Об этом работодатели должны уведомить сотрудников до конца октября.

Photo:1MediaInvest
  • Освобождение предпринимателей и морских экспортеров от НДС

От НДС полностью освободят организации, оказывающие социальные услуги. В этот перечень войдут такие направления как санаторно-курортное лечение, туризм, спортподготовка, медицинская помощь и занятость граждан.

Транспортировка экспортируемых товаров морем более не попадает под действие НДС на всём маршруте следования груза. Для оформления перевозчик должен предоставить в ФНС определенный пакет документов.

  • Гражданство Российской Федерации

Иностранцы, имеющие ребенка с российским гражданством, получат право стать гражданами страны в упрощенном порядке. Ранее это могли сделать только нетрудоспособные родители.

  • Пожертвования в общественном транспорте

С 5 октября запрещается собирать пожертвования в общественном транспорте и на вокзалах. Это будет регулироваться правилами использования ящиков для пожертвований. На каждом из них обяжут указывать контактные данные организации и для какой благотворительной акции собираются денежные средства.

Photo:pixabay.com
  • Страхование средств садовых товариществ и ТСЖ

На банковские счета товариществ садоводов и собственников жилья теперь распространяется государственная страховка в размере 1,4 миллиона рублей. Кроме них на страховые выплаты смогут претендовать некоммерческие религиозные, благотворительные организации, казачества и коренные общины.

  • Зарплаты работникам бюджетных учреждений

Работникам бюджетных учреждений, госструктур, федеральных органов власти, соцработникам, медикам, ветеринарам, сотрудникам МЧС и военным увеличат размер дохода на 3%.

  • Запрет на курение кальянов в заведениях общепита

С 30 октября в ресторанах и кафе нельзя будет курить кальян. Для этого должны быть предусмотрены отдельные заведения, в которых будет запрещена продажа готовых блюд и напитков.

Photo:pixabay.com

Отмена коронавирусных послаблений

  • Детские пособия малоимущим

С 1 октября отменяется автоматическое продление детских пособий малоимущим семьям. Теперь необходима подача соответствующих документов, если требуется переоформить выплаты.

  • Страхование ОСАГО

Для автовладельцев вновь вводится обязательно предоставление диагностической карты техосмотра для получения страхового полиса. На время эпидемии это было необязательно. Тем, кто оформил полис в этот период, потребуется предоставить карту страховщику до 31 октября.

Photo:1MediaInvest
  • Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

Аналогично детским пособиям, субсидии продлевались без заявления и документов. С 1 октября вновь потребуются бумаги, подтверждающие право на получение льготы, а также заявление.

  • Инвалидность

На время пандемии коронавируса инвалидность можно было продлить в упрощенном порядке. Теперь он отменяется. Граждане должны лично явиться для оформления бумаг и пройти необходимые экспертизы.

  • Пособие по безработице

Меры по поддержке безработных на время коронавирусной эпидемии прекращают своё действие. Потерявшие работу после 1 марта 2020 года могли получать повышенное пособие по безработице. С 1 октября они это право теряют. К ним относятся и прекратившие деятельность предприниматели.

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